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Dünya

Arap dünyasından Türkiye'ye doğal gaz keşfi tebriği

Arap dünyasının önde gelen isimleri, Karadeniz’de gerçekleştirilen doğal gaz keşfi sebebiyle Türkiye'yi tebrik etti.

Çağrı Koşak   | 22.08.2020
Arap dünyasından Türkiye'ye doğal gaz keşfi tebriği

İstanbul

Sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin doğal gaz keşfini kutlayan Arap dünyasının önde gelen gazeteci, yazar ve fikir insanları memnuniyetini dile getirdi.

Katarlı yazar Cabir el-Harami Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş ülke Türkiye'nin başarısından memnun olduğum kadar, bu tarihi dönüm noktasında yanlış yerde saf tutan Arap ülkelerinin karşılaştığı acı gerçekler nedeniyle üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ülkesi ve milleti için mücadele ettiğini" belirten Harami, "Arap liderlerin ise kendi ülkelerini yok ederek kendi milletlerine karşı komplolar düzenlediklerini" vurguladı.

Ürdünlü Albay Muhammed el-Enesu ise "Tayyip Erdoğan gibi adil bir lideriniz varsa, Allah sizi korur." derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yalnız sözle değil, icraatleriyle de ülkesi için çalıştığını" ifade etti.

"Türkiye, bölgedeki konumunu güçlendirdi"

Iraklı düşünür Muhammed el-Kubeysi ise "Türkiye Karadeniz'deki yeni enerji kaynağı keşfiyle bölgedeki eksen ülke konumunu güçlendirdi." yorumunu yaptı.

Kubeysi, "Allah'tan Müslüman Türk halkını nimetlendirerek gelişme ve refah yolunda daha fazla istikrara kavuşmasını ve fırsatlar vermesini diliyoruz." temennisini ifade etti.

Moritanyalı düşünür Muhammed Muhtar Şankıti, Türkiye'yi keşiften ötürü tebrik ederek, "Türkiye Akdeniz'de enerji aradı, ama Karadeniz'de buldu. Allah dilediğini beklemediği yerden rızıklandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayirli gazeteci Anya el-Efendi ise Fatih ve Yavuz gemilerinin Karadeniz'de 320 milyon metreküp doğal gaz keşfettiğine dikkati çekerek, "İslam'ı yüceltenleri Allah da yüceltiyor." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Selefi Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Hamid el-Ali ise sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kardeşlerimizin keşfettiği büyük kaynaktan ötürü duyduğu memnuniyeti biz de paylaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.

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