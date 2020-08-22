Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava arasındaki maç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.08.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava arasındaki maç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, iki takım arasında ilk olarak 19 Ağustos'ta oynanması planlanmasına rağmen Slovan Bratislava ekibindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçın 21 Ağustos'a ertelendiği, erteleme öncesinde yapılan son testte Slovakya ekibindeki oyuncularda yeni vakalar tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle söz konusu maç iptal edilirken, turu geçen taraf, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun yapacağı toplantının ardından belli olcak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Kosova'nın Drita ile Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield arasındaki karşılaşma da Drita'nın iki futbolcusunda Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmiş ve Kosova temsilcisi hükmen mağlup sayılarak elenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Milli judocu Mihraç Akkuş: İnşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü
Fedakar sağlık çalışanları, vaka sayılarındaki artışı üzüntüyle izliyor

Fedakar sağlık çalışanları, vaka sayılarındaki artışı üzüntüyle izliyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 875 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 875 bini geçti