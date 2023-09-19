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Dünya

AA ekibi Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı'nı görüntüledi

Libya'nın Derne kentinde 10 Eylül'de "Daniel" fırtınasının getirdiği yağışlar nedeniyle yıkılarak büyük felakete yol açan El-Bilad Barajı, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Aydoğan Kalabalık  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
AA ekibi Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı'nı görüntüledi Fotoğraf: Aydoğan Kalabalık/AA

Derne

Yağışların etkisiyle Derne'deki iki barajın da çökmesi, binlerce insanın hayatını kaybetmesine binlercesinin ise kaybolmasına neden oldu.

Çöken iki barajdan biri olan Derne'nin güneyindeki El-Bilad Barajı'nın iki tarafında bulunan bütün ev ve arazilerin tamamen ortadan kalktığı, sadece yüksek bölgelerde birkaç yapının kaldığı gözlendi.

Barajların yıkılması ve aşırı yağışlarla 50 milyon metreküp su Derne Vadisi'ne döküldü

Kentin yaklaşık bir buçuk kilometre güneyinde yer alan El-Bilad Barajı ,1,5 milyon metreküp su bulundurma kapasitesine sahipti.

Kentin 13 kilometre güneyinde yer alan Bumansur Barajı ise 22,5 milyon metreküp su tutuyordu. Aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle önce Bumansur Barajı çöktü.

Gözlemciler, yoğun yağışlar ve iki barajın tuttuğu sular nedeniyle toplamda 50 milyon metreküp suyun Derne Vadisi'ne döküldüğünü ve büyük bir yıkıma neden olduğunu değerlendiriyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporunda, Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketi nedeniyle 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

Başbakan Dibeybe soruşturma başlatmıştı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Derne'deki iki barajın çökmesiyle ilgili 14 Eylül’de "acil soruşturma" açılması talimatını vermişti

Dibeybe, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başsavcı'ya Derne'deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir işbirliği içinde olmaları talimatını verdim." ifadelerini kullanmıştı.

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