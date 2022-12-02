Dolar
18.64
Euro
19.47
Altın
1,785.26
ETH/USDT
1,270.70
BTC/USDT
16,819.00
BIST 100
5,019.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya Basınında Bugün

Bursa'da gaz sızıntısı şüphesiyle 3 apartman tahliye edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bir bina ile çevresindeki iki apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Fatih Çapkın, İsmail Özdemir   | 02.12.2022
Bursa'da gaz sızıntısı şüphesiyle 3 apartman tahliye edildi Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Dumlupınar Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katından yoğun gaz kokusu gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Binaya 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri yönlendirildi.

Doğal gaz firmasına bağlı ekipler, apartmanın gaz akışını kesti. Polisler ise bu bina ve çevresindeki iki apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Kimsenin bulunmadığı öğrenilen daireye itfaiye merdiveniyle giren ekiplerin çalışması sürüyor.

Evcil hayvanlarını yanlarına alıp evlerinden çıkan apartman sakinleri ise dışarıda bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurumlarımızı Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum
İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
Namık Kemal vefatının 134. yılında kabri başında anıldı
Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları yarın çekiliyor
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

Benzer haberler

Bursa'da gaz sızıntısı şüphesiyle 3 apartman tahliye edildi

Bursa'da gaz sızıntısı şüphesiyle 3 apartman tahliye edildi

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Parlak ışığa maruz kalmak da migreni tetikliyor

Uludağ'ın yeşil örtüsü sis altında kar beyazıyla bütünleşti

Uludağ'ın yeşil örtüsü sis altında kar beyazıyla bütünleşti
Denizli'de kimya malzemeleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de kimya malzemeleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da 14 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

Bursa'da 14 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet