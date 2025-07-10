Dolar
40.07
Euro
47.14
Altın
3,326.85
ETH/USDT
2,781.40
BTC/USDT
111,171.00
BIST 100
10,346.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi, Dosya haber

Türk mühendisi savunmada ilke imza attı

Savunma, havacılık ve diğer endüstriler için yenilikçi test ve ölçüm çözümleri sunan DEICO, bu alandaki en prestijli uluslararası organizasyon PXI Konsorsiyumu’na Türkiye’den üye ve PXI standardında modüller geliştiren ilk firma oldu.

Göksel Yıldırım  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Türk mühendisi savunmada ilke imza attı

Ankara

Türk mühendisleri, milli test sistemleri konusundaki çalışmalarıyla, bu alandaki en prestijli uluslararası organizasyonun kapısını ilk kez açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın beşinci haberinde, milli test sistemlerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Savunma, havacılık ve diğer endüstriler için yenilikçi test ve ölçüm çözümleri sunan DEICO, bu alanlarda yerli ve milli ürünlerin gelişimini desteklerken uluslararası bir başarıya ulaştı. DEICO, PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) Konsorsiyumu’na (PXISA) Türkiye’den üye olan ve PXI standardında modüller geliştiren ilk firma oldu.

PXI tabanlı test sistemleri, yüksek teknolojili savunma ve havacılık platformlarında kritik roller üstleniyor. Türkiye’de sayısı giderek artan yerli savunma platformlarının, hızlı, güvenilir ve maliyet etkin şekilde test edilebilmesi, bu alanda gelişmiş sistemlere duyulan ihtiyacı artırıyor. DEICO, yerli çözümleriyle bu ihtiyaca cevap vererek dışa bağımlılığı azaltıyor, test süreçlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

PXI Konsorsiyumu üyeliği, teknik bir başarının yanı sıra Türkiye’nin uluslararası standartların belirlenmesinde söz sahibi olmasının da önünü açan stratejik bir adım niteliği taşıyor. Bu üyelikle birlikte DEICO, global teknoloji pazarında hem standartların oluşturulmasında rol oynayacak hem de kendi geliştirdiği ürünlerle uluslararası rekabete katılacak.

DEICO’nun PXI şasi ve modülleri, IDEF 2025’te ilk kez kamuoyuyla buluşacak. Geliştirilen platformlar, Türk savunma sanayisinin test altyapısını yerli kaynaklarla güçlendirmeyi, uzun vadede test maliyetlerini düşürmeyi ve sürdürülebilir bir çözüm mimarisi sunmayı hedefliyor.

Milli test sistemleri neden önemli?

Savunma sanayisinde yerli ve milli çözümler geliştirilmesinde, bu alanda kullanılacak test sistemlerinin milliliği de kritik önem taşıyor.

Milli test sistemleri, savunma ekipmanlarının tasarım, üretim ve doğrulama süreçlerinde yabancı teknolojilere bağımlılığı en aza indiriyor. Yerli çözümlerle geliştirilen test platformları, özellikle uçuş kontrol sistemleri, aviyonik donanımlar ve füze sistemleri gibi kritik teknolojilerin güvenilirliğini artırıyor.

Savunma sistemlerinin test süreçlerinde kullanılan yabancı sistemler, veri güvenliği riski taşıyabilir. Milli test sistemleri sayesinde hassas bilgilerin korunmasını sağlayarak stratejik projelerin gizliliğini garanti altına alıyor.

Milli test sistemleri, ihtiyaçlara özel çözümler sunarak geliştirme süreçlerini hızlandırıyor.

İthal test sistemleri yüksek maliyetler ve bakım giderleri gerektiriyor. Milli sistemler, uzun vadede maliyet avantajı sağlayarak savunma sanayisinin ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Milli test sistemleri, Türk mühendislerinin inovasyon kapasitesini güçlendiriyor, uluslararası pazarda rekabet gücünü artırıyor.

Savunma sanayisinde kendi test altyapısına sahip olmak, Türkiye’nin stratejik özerkliğini pekiştiriyor. Yerli sistemler, dış kaynaklı ambargo veya kısıtlamalara karşı savunma projelerinin sürekliliğini sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi
Depremde yıkılan Ekim Apartmanı sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "kalitesiz malzeme" vurgusu
İzmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçiler eylemlerini sürdürüyor
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
"Sıfır Atık Yaz Okulu" için başvurular başladı

Benzer haberler

Türk mühendisi savunmada ilke imza attı

Türk mühendisi savunmada ilke imza attı

Teknoloji askerin "omuzdaşı" oldu

Denizdeki yeni avcı TALAY İHA, üretime hazır yeni modeliyle görücüye çıkıyor

Kesintisiz iletişim ihtiyacına yeni çözüm

Kesintisiz iletişim ihtiyacına yeni çözüm
Yeni nesil motorlar savunmaya güç katacak

Yeni nesil motorlar savunmaya güç katacak
Topçu silahlarına "Kurtaran" ile durmak yok

Topçu silahlarına "Kurtaran" ile durmak yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet