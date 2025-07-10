Dolar
40.07
Euro
47.14
Altın
3,326.85
ETH/USDT
2,781.40
BTC/USDT
111,171.00
BIST 100
10,346.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

TÜRKSAT'tan Suriye'ye uydu desteği

TÜRKSAT AŞ, Suriye'de birçok kritik noktada sahaya kurduğu uydu terminalleri ile kamu otoritelerinin hızlı, kesintisiz ve güvenli bağlantıya kavuşmasını sağladı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
TÜRKSAT'tan Suriye'ye uydu desteği

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin uydu operatörü TÜRKSAT, Suriye'nin kamu altyapılarını desteklemek amacıyla önemli bir adım attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay başkanlığındaki heyet, Suriye'de uydu haberleşmesi, afet iletişimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla Şam'da bir dizi resmi temas gerçekleştirmişti. Heyet, bu kapsamda Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, Acil ve Afet Bakan Yardımcısı Hussam Hallak ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.

İki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen müzakereler neticesinde TÜRKSAT'ın, Suriye'nin iletişim altyapısında ve dijital dönüşümünde öncü kurum olarak çalışması kararlaştırıldı. Diplomatik ve teknik görüşmeler sonucunda, Suriye'de kamu kurumlarına yönelik Ka-Bant uydu internet hizmeti, TÜRKSAT tarafından hayata geçirildi.

Kritik noktalara TÜRKSAT uydu terminali kuruldu

Suriye'de böylece Türksat 5B'yi kullanarak sunulanlar başta olmak üzere, Ka-Bant yüksek kapasiteli internet bağlantıları ile altyapı eksikliği yaşayan bölgelerde, dijital kamu hizmetlerinin erişilebilirliği sağlandı.

Altyapı erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde ise dijital kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Suriye'de birçok kritik noktada sahaya kurulan uydu terminalleri ile kamu otoriteleri hızlı, kesintisiz ve güvenli bağlantıya kavuştu.

Suriye'nin iletişimini TÜRKSAT sağlayacak

Suriye'de uydu tabanlı internet erişiminin yanı sıra, televizyon ve radyo yayıncılığı, e-Devlet çözümleri, afet ve acil durum haberleşme sistemleri ile özel network altyapılarına yönelik anahtar teslim hizmetler de TÜRKSAT tarafından sunulmaya başladı.

TÜRKSAT'ın bu alandaki çalışmaları, bölgedeki dijitalleşme süreçlerinin Türkiye desteği ile başlatılmasını sağladı. TÜRKSAT'ın sunduğu yüksek kapasiteli iletişim altyapısı, Suriye'de fiber ve kablo ağı bulunmayan bölgelerde kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmayı ve olağanüstü durumlarda kesintisiz iletişim sağlamayı amaçlıyor.

Yapılan görüşmeler çerçevesinde, TÜRKSAT'ın Suriye genelinde uydu terminali kurulumlarını, yaygınlaştırarak sürdürmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi
Depremde yıkılan Ekim Apartmanı sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "kalitesiz malzeme" vurgusu
İzmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçiler eylemlerini sürdürüyor
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
"Sıfır Atık Yaz Okulu" için başvurular başladı

Benzer haberler

TÜRKSAT'tan Suriye'ye uydu desteği

TÜRKSAT'tan Suriye'ye uydu desteği

Büyükelçi Barrack, Şam yönetimi ile PKK/YPG arasındaki sorunun sürdüğünü söyledi

Bakan Bayraktar: Yakında Suriye'ye gaz tedarik edeceğiz

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Şam'da barış temalı "Trump ve Şara" afişi asıldı

Şam'da barış temalı "Trump ve Şara" afişi asıldı
Kuneytra Vali Yardımcısı Said, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı sorumluluk alma çağrısı yaptı

Kuneytra Vali Yardımcısı Said, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı sorumluluk alma çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet