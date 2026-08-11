DOSYA: Kentsel Dönüşüm

Türkiye genelinde 2012'den bu yana dönüşümü tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 2 milyon 369 bine yükselirken, 368 bin bağımsız bölümde dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

"Kentsel Dönüşüm Kanunu” ile birlikte yalnızca alan bazlı değil, bireysel yapıların da dönüşümünün önü açılırken, riskli yapı tespitinden yıkım ve yeniden inşa süreçlerine kadar birçok aşama hız kazandı. Böylece ekonomik ömrünü tamamlayan veya deprem riski taşıyan binaların yenilenmesi daha etkin ve sistematik şekilde yürütülmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından toplam 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, 368 bin konut ve iş yerinde dönüşüm devam ediyor.

Kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 2,7 milyonu aştı

Anadolu Ajansının (AA) "Kentsel Dönüşüm" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kentsel dönüşüme giren bağımsız birim sayısı, dönüşümün en hızlı olduğu ilçe ve bölgeler ile kentsel dönüşüme en çok ihtiyacı olan yerler ele alındı.

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısının yaklaşık yüzde 47'sinin İstanbul'da yer aldığı görüldü. 2012'den bu yana megakentte dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bine yükseldi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanan bağımsız bölüm sayısı ise 376 bin 212'ye ulaştı.

Türkiye genelinde ise en çok dönüşüm yapılan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya ve Elazığ olarak sıralanıyor.