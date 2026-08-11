Japonya’da iklim değişikliği, deniz mahsulleri avcılığı ve inci tarımını etkilerken, “ama” adı verilen kadın dalgıçların yüzyıllardır sürdürdüğü geleneksel avcılık da değişen deniz koşullarıyla karşı karşıya.

DOSYA: Japonya'nın Değişen Denizleri Japonya’da iklim değişikliği, deniz mahsulleri avcılığı ve inci tarımını etkilerken, “ama” adı verilen kadın dalgıçların yüzyıllardır sürdürdüğü geleneksel avcılık da değişen deniz koşullarıyla karşı karşıya.

19. yüzyıl ortasından bu yana kaliteli kültür incileriyle tanınan inci istiridyesi çiftçileri, bugün hala değerli incilerin üretilmesinde sürdürülebilirlik hedefliyor.

Buna karşın, Japonya'daki akuakültür, iklim değişikliği nedeniyle suyun bozulması, yaşlanan iş gücü ve değişen okyanus koşulları gibi bir dizi sorunla karşı karşıya.

Japonya'da, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Mie eyaleti, kuzeyden güneye 1000 kilometreyi aşan kıyı hattına ve gelişen su ürünleri endüstrisine sahip.

Japonya'da deniz mahsulünü sofraya taşıyan "ama" dalgıçları, mesleğin geleceğinden endişeli

Modern balıkçılığın yol açtığı aşırı avlanma ile iklim değişikliği kaynaklı ısınan deniz suyu nedeniyle deniz mahsullerinin miktarı düşüyor.

Bu durum, Doğu Asya ülkesi Japonya'da yüzlerce yıl öncesine dayanan geleneksel mesleği devam ettiren ve ana gelir kaynakları azalan "ama" dalgıçlarının geçim şartlarını olumsuz etkiliyor. Gelir kaybı, yeni dalgıçların mesleğe girişini de önlüyor.