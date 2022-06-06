Dolar
16.59
Euro
17.80
Altın
1,854.79
ETH/USDT
1,912.90
BTC/USDT
31,418.00
BIST 100
2,640.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Çevre

Tarıma uygun olmayan arazi 'güneş tarlası'na dönüştürüldü

Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 80 dönümlük araziye belediye tarafından güneş enerjisi santrali kuruldu.

Cem Genco   | 06.06.2022
Tarıma uygun olmayan arazi 'güneş tarlası'na dönüştürüldü Fotoğraf: Cem Genco - AA

Hatay

Reyhanlı Belediyesi, geçen yıl nisan ayında temelleri atılan "REY-GES Reyhanlı Güneş Enerji Sistemleri" projesini 8 ayda tamamladı.

Proje kapsamında Yeşilova Mahallesi'nde 80 bin metrekare çorak arazi üzerine 12 bin 150 güneş paneli kuruldu.

Araziyi "güneş tarlası"na çeviren ve 25 milyon liraya mal olan santral, geçen yıl kasımdan itibaren güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı.

Yaklaşık 3 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilen santralden üretilen elektrik, ilgili elektrik firmasına satılarak ayda belediyeye ortalama 1 milyon 250 bin liralık gelir sağlıyor.

"Arazi, tarıma elverişli bir yer değildi"

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AA muhabirine, güneş enerjisi panelleri sayesinde önemli gelir sağladıklarını söyledi. 

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin önemini anlatan Hacıoğlu, güneş enerji santralinde atmosferdeki karbondioksit salınımının engellenmesi ile doğayı da koruduklarını ifade etti.

Hacıoğlu, dünya genelinde enerji maliyetlerinin yüksek düzeyde seyretmeye başladığını belirterek, "Hem belediyemize gelir sağlamak hem de enerji maliyetlerini daha asgariye düşürmek için bu çalışmayı yaptık. Güneş panellerimiz 80 dönümlük bir arazi üzerine yerleştirildi. Arazi, tarıma elverişli bir yer değildi. Alan bu sayede ekonomik olarak değerlendirildi. Sene bazında düşündüğümüzde 12 milyonun üzerinde bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz." 

Santralin 4 megavat güce sahip olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Üretimle beraber belediyemize gelir elde etmeye başladık. Santralimizin açılışını önümüzdeki günlerde devlet büyüklerimizi de davet edip burada bir şenlik havasında gerçekleştirip, sevincimizi vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

KDV istisnası kapsamında yatırım teşvik belgesi aldıkları tesisin yaklaşık 2,5 yılda maliyetini amorti etmesini beklediklerini anlatan Hacıoğlu, santralin kapasitesinin arttırılması için çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜİK, bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına açıklık getirdi
Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
Büyükada sakinleri '4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü' iddiasını konuşuyor
Jean Monnet Bursunu 2022-2023 akademik yılında kazananlar belli oldu
'Türk Yıldızları'nın kokpitinden Türkiye

Benzer haberler

Tarıma uygun olmayan arazi 'güneş tarlası'na dönüştürüldü

Tarıma uygun olmayan arazi 'güneş tarlası'na dönüştürüldü

LPG'nin doğal gaz tedarik sıkıntısına geçici çözüm sunabileceği değerlendiriliyor

Türkiye-İsrail doğal gaz boru hattı projesi avantajlı bir konum kazanıyor

Avrupa Birliği'nde ÜFE yüzde 37 yükseldi

Avrupa Birliği'nde ÜFE yüzde 37 yükseldi
Rusya'nın petrol üretimi nisanda yüzde 11,5 azaldı

Rusya'nın petrol üretimi nisanda yüzde 11,5 azaldı
Hatay'da öğrenciler tarım arazileri için ilaçlama dronu yaptı

Hatay'da öğrenciler tarım arazileri için ilaçlama dronu yaptı