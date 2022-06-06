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Çevre

Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı

Dilek Ayvalı   | 06.06.2022
Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı Fotoğraf: Dilek Ayvalı/AA

İzmir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında pilot okullardan biri olarak seçilen İzmir'in Tire ilçesindeki Rasih Kirazoğlu İlkokulu öğrencileri, çevreyi korumaya yönelik uygulamalarını ve duygularını kitapta bir araya getirdi.

06.06.2022

İzmir'de seçilen 30 pilot okul arasında yer alan Rasih Kirazoğlu İlkokulunda öğrenciler, bahçedeki ağaçların düzenli bakımını yapıyor, atık pil ve plastik toplayıp, dönüşüm malzemelerinden kütüphane oluşturuyor.

Yaklaşık 650 öğrencisi bulunan okulda 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci ise İzmir İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nün "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında çevre ve doğa temalı kitap hazırladı.

Okul Müdürü Zeliha Üçer, proje kapsamındaki etkinliklerini okul dışına da taşıdıklarını, geri dönüşüm sergisi, resim yarışması, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Proje kapsamında okuldaki musluklara fotosel, lambalara sensör takılacağını, güneş enerji sistemi ile kendi enerjilerini üretmeyi ve yağmur suyu depolamayı hedeflediklerini aktaran Üçer, öğrencilerin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Proje yürütücüsü Demet Kasap ise öğrencilerin tüm deneyimlerini bir kitapta bir araya getirmesi için de çalışma yaptıklarına işaret etti.

Kasap, "Doğa ile ilgili mavi yeşil düşler kurduk. Öğrencilerimizin dilinden, kaleminden dökülenler, şiirler, hikayeler kitaba dönüştüler. 'Yazarım Mavi Yeşil Düşlerim' kitabımız böyle bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Bu kitabımızda 20 öğrencimiz eserleri ile yazar olarak yer almaktalar. Bu hem çocuklarımız için hem bizim için heyecan verici, mutluluk verici, unutulmaz bir deneyim oldu."

Öğrencilerden Ayşe Şeyma Yurdageldi, duygu, düşünce ve hayallerini kitap okuyarak elde ettikleri deneyimlerle birleştirerek kağıda döktüklerini vurgulayarak, "Çevre dostu çocuklar olarak çevre ve doğa konulu şiir ve hikayelerimiz bir kitapta toplandı." diye konuştu.

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