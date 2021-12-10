Dolar
13.90
Euro
15.68
Altın
1,770.79
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,025.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Çevre

Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca'nın debisini artırdı

Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri son dönemdeki yağışlarla birlikte arttı.

Gökhan Zobar   | 10.12.2021
Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca'nın debisini artırdı

Edirne

Kentte yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamanın etkisiyle su seviyesi oldukça azalan Meriç ve Tunca'da seviye hissedilir şekilde yükseldi.

Kurak bir yaz geçiren kentte, buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç'in debisi saniyede 50 metreküp seviyelerine kadar gerilerken, Tunca'nın da debisi 3 metreküp seviyelerine düşmüştü.

Nehirlerin debileri özellikle kaynağının bulunduğu Bulgaristan ve Edirne'de etkili olan yağışlarla arttı.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 135 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 10 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Nehirlerdeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları ve ot öbekleri de gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor
Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya’da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı onaylandı
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

Benzer haberler

Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca'nın debisini artırdı

Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca'nın debisini artırdı

İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi