Dolar
14.75
Euro
16.10
Altın
1,930.70
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
43,796.00
BIST 100
2,340.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuşuyor
logo
Çevre

İznik Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre düştü

Türkiye'nin beşinci büyük doğal gölü konumundaki İznik Gölü'nün su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre 14 santimetre seviyesinde düştüğü bildirildi.

Sinan Balcıkoca   | 07.04.2022
İznik Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre düştü Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, yaptığı yazılı açıklamada, İznik Gölü'nün yüzey alanının 298 kilometrekare olduğunu belirtti.

Yılda ortalama 426 milyon metreküp suyun göle girdiğini, 55 milyon metreküp suyun ise sulamalar nedeniyle gölden çekildiğini kaydeden Tazegül, şu bilgileri paylaştı:

"Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle buharlaşmanın fazla olması ve son yıllardaki su azlığı nedeniyle İznik Gölü seviyesi geçen yıla göre 14 santimetre daha düşüktür. Bugünkü göl kotu 83,46 metre seviyelerindedir. Geçen yıl bugünkü göl kotu 83,60 metre olup, geçen yıla göre 14 santimetre seviye düşmüştür. 2 Kasım 2021'de 83,08 metre kotuna kadar düşen su seviyesi bugün itibarıyla, 5 ay öncesine göre 38 santimetre yükselmiştir."

İznik Gölü için gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Tazegül, "İznik Gölü çevresinde bulunan sulama şebekelerinin öncelikli olarak kapalı sisteme dönüştürülmesi için toplam sulama alanı 140 bin dekar arazinin 43 bin dekarının sulama sistemi kapalı yapılmış olup kalan 98 bin dekar arazinin de kapalı sulamaya çevrilmesi için proje çalışmalarına başlanmış, devam etmektedir. İznik Gölü'ne ilave su kaynakları derive edilmesi için de planlama çalışmalarına başlanmıştır." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

Benzer haberler

İznik Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre düştü

İznik Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre düştü

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 4 ayda 56 santimetre yükseldi