Türkiye ve İzmir'in rüzgar sanayi potansiyeli Bilbao'da WindEurope Konferansı'nda tanıtıldı
Rüzgar enerjisi endüstrisinden sektör temsilcilerini ve akademisyenleri her yıl bir araya getiren ve bu yıl Bilbao'da düzenlenen WindEurope Konferansı'nda Türk rüzgar sektörü temsilcileri ülkenin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelini tanıttı.
Bilbao
Küresel rüzgar enerjisi endüstrisinden sektör temsilcilerini ve akademisyenleri her yıl bir araya getiren ve bu yıl Bilbao'da düzenlenen WindEurope Konferansı'nda Türk rüzgar sektörü temsilcileri ülkenin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelini tanıttı.
Konferans kapsamında düzenlenen "Enerji Kümelenmeleri Zirvesi"nde çeşitli ülkelerden rüzgar sektörü temsilcileri ülkelerindeki kümelenme faaliyetlerine ilişkin sunumlar yaparken, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (BEST For Energy) Projesi Koordinatörü Hülya Ulusoy Sungur da Türkiye ve İzmir'deki rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine ilişkin tanıtım gerçekleştirdi.
Sungur, konuşmasında, İzmir’in uzun yıllardır Asya ve Avrupa’yı birleştiren geleneksel bir ticaret ve liman kenti olduğunu söyledi.
Şehrin 16 liman, 10 üniversite, 5 teknopark, 16 organize sanayi bölgesi, 3 serbest bölge ve 4,4 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yaptığını kaydeden Sungur, "İzmir, tarımdan savunmaya, havacılıktan otomotive, makinadan tekstile farklı ve çok sektörlü bir ekonomiye sahip büyük bir şehir." dedi.
Sungur, İzmir’in rüzgar enerjisi ekipmanları için bir üretim merkezi de olduğunu vurgulayarak, "Bu da Türkiye’yi Avrupa’da rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde 5’inci sıraya taşıyor. Son 20 yılda İzmir temiz enerji ve temiz teknolojilerde de önemli bir büyüme kaydetti. Hem rüzgardan enerji üretimi hem ekipman üretimi hem de lojistik ve bakım gibi hizmet tarafında rüzgar sektörünün geliştiğini görüyoruz." diye konuştu.
Türkiye’de temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren pek çok üyenin dahil olduğu Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (ENSİA) de bulunduğuna işaret eden Sungur, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Rüzgar sanayi ekosistemimiz orijinal ekipman üreticileri, uluslararası araştırma merkezleri, akademi, finans ve sivil toplum temsilcileri ile birlikte yaklaşık 300 paydaşı barındırıyor. Üyelerimiz arasında iş birliğini tetikleyen bir iletişim merkezi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok iyi şirketlerimiz, sağlam bir altyapımız ve kaliteli ürünlerimiz var. Esnek üretim yapabilme kabiliyetine sahibiz ve önemli bir kalifiye eleman kaynağı oluşturduk ama bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Geleceğe baktığımızda uluslararası iş birliklerine ihtiyacımız var. Küresel rüzgar enerjisi değer zincirinin bir parçası olarak daha güçlü ve rekabetçi olabilmek için iş birliklerine her zaman açığız."
BEST For Energy projesi kapsamında İzmir'in yenilenebilir enerji sektör temsilcileri İspanya'daki kuruluşlarla bir araya gelerek sektördeki potansiyel iş birliği alanlarını ele alıyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Mali İş Birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen proje, İZKA ile ENSİA ortaklığıyla uygulanıyor. Proje dahilinde İspanya'ya düzenlenen çalışma ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İZKA'dan yetkililer ile Türkiye'den 25 temiz enerji sektörü iş temsilcisi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.