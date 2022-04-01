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Gündem, Çevre

Iğdır Üniversitesinde atık yağlar biyodizele dönüştürüldü

Iğdır Üniversitesi yemekhanesinden toplanan atık yağlardan biyodizel üretildi.

Hüseyin Yıldız   | 01.04.2022
Iğdır Üniversitesinde atık yağlar biyodizele dönüştürüldü

Iğdır

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Araştırma Laboratuvarı ve Uygulama Merkezinde, hava ve su kirliliğinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, üniversitenin yemekhanesinden toplanan atık yağlar, gerekli işlemlerin ardından biyodizele dönüştürüldü.

Çalışmayla, elde edilen yakıt, yanma, laboratuvar ve araç testlerinden de geçirilerek yüzde 75 verim elde edildi.

Projede görev alan öğretim görevlisi Musa Karadağ, araştırma laboratuvarlarında atık, hayvansal ve bitkisel yağlardan biyodizel ve gliserin üretimiyle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Uluslararası çevre örgütlerinin "1 litre kirli kızartma yağı ve atık yağın çöpe atılmasıyla 1 milyon litrelik temiz su kaynağının kirlendiğine" sıkça dikkati çektiğini kaydeden Karadağ, "Biz de ihtisas üniversitesi olmamız nedeniyle atık yağları geri dönüşüme kazandırarak bununla hem çiftçilerimize araç yakıtı üretmeyi hem de gelir elde etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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