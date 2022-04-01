Edirne'de fırtına etkili oluyor
Kentteki bir çocuk oyun grubunun bulunduğu alan ile Ulus Pazarı'nın sebze satılan kısmına ağaç devrildi.
Edirne
Edirne'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniyle Balıkpazarı Caddesi'nde Polis Parkı içerisindeki çocuk oyun grubunun bulunduğu alana büyük bir ağaç devrildi.
Olay sırasında alanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Ulus Pazarı'nın sebze satılan kısmında bir ErcanTavukçu'nun sebze tezgahının şemsiyesinin üzerine de ağaç devrildi. Ağacın dallarının çarpması nedeniyle Tavukçu'nun kamyonetinin ön camı kırıldı.
Tavukçu, AA muhabirine, bir anda tezgahın üzerindeki şemsiyenin üzerine ağaç devrildiğini belirterek, "Yaralanan olmadı. Çok korktuk." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.