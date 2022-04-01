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Edirne'de fırtına etkili oluyor

Kentteki bir çocuk oyun grubunun bulunduğu alan ile Ulus Pazarı'nın sebze satılan kısmına ağaç devrildi.

Cihan Demirci   | 01.04.2022
Edirne'de fırtına etkili oluyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Balıkpazarı Caddesi'nde Polis Parkı içerisindeki çocuk oyun grubunun bulunduğu alana büyük bir ağaç devrildi.

Olay sırasında alanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ulus Pazarı'nın sebze satılan kısmında bir ErcanTavukçu'nun sebze tezgahının şemsiyesinin üzerine de ağaç devrildi. Ağacın dallarının çarpması nedeniyle Tavukçu'nun kamyonetinin ön camı kırıldı.

Tavukçu, AA muhabirine, bir anda tezgahın üzerindeki şemsiyenin üzerine ağaç devrildiğini belirterek, "Yaralanan olmadı. Çok korktuk." dedi.

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