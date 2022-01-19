Dolar
13.60
Euro
15.43
Altın
1,817.42
ETH/USDT
3,081.90
BTC/USDT
41,485.00
BIST 100
1,987.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
logo
Gündem, Çevre

Geçen yıl 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "en yüksek denetim sayısına" ulaştığı 2021'de, en çok çevre cezası uygulanan ilk 5 il sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu.

Eda Özdener   | 19.01.2022
Geçen yıl 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi

Ankara

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçen yıl toplam 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 56 bin 211 çevre denetimi yapıldı. Bakanlık böylece "en yüksek denetim sayısına" ulaştı.

Çevre mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis de faaliyetten men edildi.

En çok çevre cezası kesilen ilk 5 il

Çevre cezasının en çok uygulandığı iller sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu oldu.

Bakanlık geçen yıl başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesti. Ankara'yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul takip etti.

En çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Muğla oldu. Muğla'da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 42 milyon 892 bin 945 lira ceza verildi.

Sanayi tesislerinin yoğun olduğu Tekirdağ'da 27 milyon 659 bin 196 lira idari para cezası uygulanırken, İzmir'de ise 19 milyon 972 bin 736 liralık cezai işlem gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı
Almanya’da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonunun da dolaştığı savunuldu
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Geçen yıl 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi

Geçen yıl 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2' 28 Ocak'ta vizyona girecek

Bakan Kurum: Karabük'e toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 millet bahçesini yapıyoruz

TOKİ 3 ilde 49 arsayı açık artırmayla satacak

TOKİ 3 ilde 49 arsayı açık artırmayla satacak
Bakan Kurum, 2021'deki en uç meteorolojik değerleri açıkladı

Bakan Kurum, 2021'deki en uç meteorolojik değerleri açıkladı
Bakan Kurum: İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur

Bakan Kurum: İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur