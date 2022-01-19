İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.
Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensubunun 2019'da terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 4'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.