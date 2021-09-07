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Dünya, Çevre

Avrupa kıtasında en sıcak yaz bu yıl yaşandı

Avrupa kıtasında kaydedilen en sıcak yaz mevsiminin 2021'de yaşandığı bildirildi. Akdeniz'de sıcaklık rekor seviyeye çıkarken, kıtanın kuzeyinde ortalamanın altında seyretti.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.09.2021
Avrupa kıtasında en sıcak yaz bu yıl yaşandı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Brüksel

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisinin analizlerine göre, Avrupa'da temmuz ve ağustos aylarında ortalama hava sıcaklığı 1991-2020 ortalamasından yaklaşık 1 derece daha yüksek ölçüldü.

Veriler, bu yaz sıcaklığın daha önce en sıcak yazların kaydedildiği 2010 ve 2018'den 0,1 derece daha yüksek ölçüldüğünü gösterdi.

Ayrıca, bu yılın ağustos ayı, 2017'nin ağustos ayıyla birlikte en sıcak üçüncü ay olarak kaydedildi. Bu yıl ağustos ayı, 1991-2020 ortalamasından 0,3 derece daha sıcak geçti.

Avrupa kıtası genelinde sıcaklığın değişkenlik gösterdiği, hava sıcaklığının Akdeniz'de rekor seviyeye ulaşırken kıtanın kuzeyinde ortalamanın altında kaldığı belirtildi. Kıtanın doğusunda da sıcaklık bu yaz ortalamanın üzerinde seyretti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisinin verileri karada ölçülen hava sıcaklıklarını gösteriyor. Servis, iklim ortalamalarını hesaplarken Dünya Meteoroloji Örgütünün tavsiyesine uyarak son 30 yıllık dönemi dikkate alıyor.

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