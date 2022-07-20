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Gündem, Çevre

Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı yüzde 4,2'ye ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2022 sonu arıtılmış atık suların yeniden kullanım hedefi olan yüzde 4 oranının, yılın ilk yarısında yüzde 4,2'ye ulaştığı bildirildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 20.07.2022
Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı yüzde 4,2'ye ulaştı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023'te yüzde 5'e, 2030'da ise yüzde 15'e çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımından dolayı yüzeysel su kaynaklarının azalması ve yer altı su rezervlerindeki düşüşler ile kirlilik oluşumu kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'nin de yakın gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı tahmininde bulunuldu.

Atık su geri kazanım ve kullanım öneminin bir kat daha arttığı vurgulanan açıklamada, arıtılmış atık suların, peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden kullanılabildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından stratejik planlama noktasında yapılan çalışmalar sonucunda, 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla yıl sonu hedefi aşılarak, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 4,2'ye ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda temiz üretim çalışmaları için Türkiye'deki sanayi tesislerinde tüketilen suyun azaltılması, arıtılmış atık suların kullanımının yaygınlaştırılması hususunda da faaliyetlerin sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda hem uluslararası politikalara uyum hem de orta ve uzun vadede yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçebilmek amacıyla Bakanlıkça atık suyun yeniden kullanımı için gerçekleştirilecek arıtma proseslerinde tüketilecek enerjinin de teşvik kapsamına alınmasının sağlandığı kaydedildi.

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