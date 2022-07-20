Dolar
17.59
Euro
17.96
Altın
1,707.74
ETH/USDT
1,594.80
BTC/USDT
24,180.00
BIST 100
2,525.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 20.07.2022
Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari

Alınan bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 36 kişinin tedavisi sürüyor
Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist Habur'da teslim oldu
Artan Kovid-19 vakalarına karşı "hatırlatma dozu" yaptırın çağrısı
Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin üstünde sıcaklık bekleniyor

Benzer haberler

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İki üniversite bitiren kadın, hayvancılıktaki başarısıyla hemcinslerine örnek oldu

Yüksekova'ya doğal gaz hattı döşenmeye başlandı

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor
Hakkari'de hayvancılıkla uğraşan aileler 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştı

Hakkari'de hayvancılıkla uğraşan aileler 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştı
Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi