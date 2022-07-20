Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hakkari
Alınan bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.