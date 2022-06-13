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Çevre

Antalya'da siyah kuğu sürprizi

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için anavatanı Avustralya ve Yeni Zelanda'da koruma altına alınan siyah kuğu, Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

Servet Tümer   | 13.06.2022
Antalya'da siyah kuğu sürprizi

Antalya

Bir süre sahilde vatandaşların arasında gezinen kuğu, uçarak gözden kayboldu.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi sahiline gelen kuğu, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu. Kuğuyu gören vatandaşlar fotoğraf ve görüntü çekti.

Siyah kuğu, Türkiye'de son olarak Haziran 2020'de Kemer ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülenmişti.

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu sorumlusu Dr. Hakan Karaardıç, siyah kuğuların göçmen canlılardan olduğunu söyledi.

Siyah kuğuların asıl bulunduğu bölgenin Avustralya ve Yeni Zelanda olduğunu ifade eden Karaardıç, şunları kaydetti:

"Siyah kuğular her ne kadar göçmen olsalar da mesafe çok uzun. Boğazkent'te görülen siyah kuğunun nereden geldiği hakkında bir bilgimiz yok. 'Nereden geldi' sorusuna cevap vermek doğru değil. Bazı parklarda ve bahçelerde beslenen kuğulardan biri olabilir. 5-6 yıl önce Denizli'ye 6 birey gelmiş birkaç gün kalıp gitmişlerdi. 3-4 yıl önce Bodrum'da bir birey, 2 sene önce de Kemer'de bir birey görülmüştü. Ülkemizde özellikle üç tür beyaz kuğu görülür. Siyah kuğu çok marjinal bir kuştur. Mevsim itibarı ile Boğazkent'te görülmesi ekstrem olabilir. Akla şu da gelebilir. Doğada zaman zaman derinin salgıladığı melanin pigmentleri vardır. Melanin cildin rengini meydana getirir. Bu salgı nedeniyle koyu renge dönmüş böyle bir ihtimal olabilir mi sorusu gündeme gelebilir."

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