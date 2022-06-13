Dolar
17.26
Euro
17.97
Altın
1,822.54
ETH/USDT
1,252.70
BTC/USDT
23,480.00
BIST 100
2,510.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Çevre

Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesine ulaştı.

Harun Nacar   | 13.06.2022
Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı Fotoğraf: Harun Nacar/AA

Bitlis

"Van Gölü için kadınlar yürüyor" sloganıyla Van'dan yola çıkan doğaseverler ve dernek üyeleri, yürüyüşün yedinci etabının sonunda ilçe girişinde belediye başkanı Necati Gürsoy ve kadınlar tarafından karşılandı.

Gürsoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göz bebeği Van Gölü'nün korunması için düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu belirtti.

NASA'nın fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci olduğunu hatırlatan Gürsoy, "Van Gölü'nü torunlarımıza, çocuklarımıza tertemiz bırakmak istiyoruz. Hükümetimiz Van'da çok büyük bir arıtma tesisi kurdu. Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'da da arıtma tesislerimiz var ama bu yeterli değil. Buraya gelen tüm doğaseverlere ve aktivistlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dernek başkanı Erdoğan Özel ise gelecek kuşaklara temiz bir göl bırakmak için Van Gölü havzasında farkındalık çalışması yaptıklarını ifade etti.

Kadınlar öncülüğünde Van Gölü etrafındaki 430 kilometreyi kapsayan yürüyüş düzenlediklerini aktaran Özel, "Bugün 200 kilometrelik bölümü tamamladık ve Adilcevaz'a geldik. Burada yoğun bir katılım oldu. Adilcevaz'da Van Gölü'ne olan duyarlılık bizi mutlu etti. Kadınların, çocukların ve özellikle belediye başkanımız Necati Gürsoy'un katılımı bizleri mutlu etti. Bugün yedinci parkurdayız. 15 parkurda yürüyüşü bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe destek sunan otobüs firması sahibi İrem Bayram da "Bundan sonra 5-6 etabımız daha olacak ve başladığımız yerde yürüyüşü sonlandıracağız. Amacımız Van Gölü'nün güzelliğini medya aracılığı ile tüm dünyaya duyurmak, temiz tutulması açısından bilinçlendirmek." dedi.

Katılımcılara Sahil Parkı'nda ikramda bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı

Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı

Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi

Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES'i anlattı

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı
Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar

Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar