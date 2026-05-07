Yerli endüstriyel robotlar SR40 ve SR80, SAHA 2026'da sergileniyor Milli endüstriyel robotlar, geniş çalışma uzayı, yüksek tekrarlanabilirlik hassasiyeti, optimize edilmiş hareket kontrol mimarisi ile küresel standartları karşılıyor.

Altınay Robot Grubu, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tamamen milli imkanlarla geliştirilen endüstriyel robotları SR40 ve SR80'i görücüye çıkardı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA 2026'da, Türk savunma sanayisi şirketleri yeni ürünlerini tanıtıyor.

Milli robotlar SR40 ve SR80, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Hamle Programı" desteğiyle motorundan yazılımına, sürücüsünden mekanik tasarımına kadar tam bağımsız bir ekosistem olarak geliştirildi.

SR40 (40 kilogram taşıma kapasiteli) ve SR80 (80 kilogram taşıma kapasiteli) ile Altınay Robot Grubu'ndaki GRASS şirketinin endüstriyel robot ailesinin tüm modelleri Türk sanayisine birçok sektör için çözüm sunuyor.

Optimize edilmiş hareket kontrol mimarisi ile küresel standartları karşılıyor

Yerli endüstriyel robotlar, geniş çalışma uzayı, yüksek tekrarlanabilirlik hassasiyeti, optimize edilmiş hareket kontrol mimarisi ile küresel standartları karşılıyor. Otomotivden gıdaya, metal işlemeden ağır sanayiye kadar tüm imalat sektörleri için tasarlanan bu robotlar, pek çok uygulamada yüksek başarı gösterecek güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Altınay Robot Teknolojileri'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hamle Programı kapsamında 2021 yılında temelini atarak başlattığı stratejik bir girişim olan GRASS, endüstriyel robot kol ve bileşenlerinin yerli olarak tasarlayıp üretmeyi hedefliyor.

AR-GE sürecinin tamamlanmasının ardından bağımsız bir yapılanmaya dönüşen GRASS, robot kolunun yanı sıra servo motor, redüktör ve motor sürücü gibi kritik alt bileşenleri yerli imkanlarla üretmek üzere yapılanmasına devam ediyor. Toplam 20 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis yatırımı planlayan GRASS, Türkiye'nin robot teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.