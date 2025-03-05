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Teknoloji, Yapay zeka

Yapay zekaya 5G teknolojisi desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın yapay zekayla ilgili yarış içinde olduğunu belirterek, "5G teknolojisi yapay zekanın daha pratik kullanılmasını sağlayacak." dedi.

Mustafa Çalkaya, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Yapay zekaya 5G teknolojisi desteği

Ankara

Uraloğlu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada 5G'ye geçiş konusunda çalışmaların sürdüğünü hatırlattı.

MWC gibi organizasyonlarda bütün yeni teknolojik ürünlerin sergilendiğini ve tanıtımlarının yapıldığını bildiren Uraloğlu, "Ülke olarak 5G'ye geçmek için bir ihale sürecindeyiz. Doğru bir ihale süreci yönetebilmek adına hem sektörü hem de yeni ürünleri takip ediyoruz. Yapılan 5G geçiş süreçlerini inceliyoruz. Biz de kararımızı vererek Türkiye'de 5G'ye geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G'yi ülke geneline yaymayı hedeflediklerini, 5G sayesinde diğer teknolojilerin de gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'de İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 noktada 5G teknolojisinin denendiğini anımsatan Uraloğlu, "5G'yi 4 büyüklerin stadyumlarında hayata geçirdik. Bu hafta içinde de TBMM'de denemeye başlayacağız. Gayet başarılı, sürecin doğru ilerlediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kapsanmayan alanlarla ilgili yeni projeler yolda

Uraloğlu, Türksat'ın uzayda ve Kablo TV ile fiber tarafında çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, "Ayrıca Türksat'ın ULAK Haberleşme ve diğer operatörlerle işbirlikleri var, ilerleyen zamanda kapsayamadığımız alanların kapsanmasıyla ilgili de belirli projelerimiz var, onları da hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Dünyanın yapay zekayla ilgili yarış içinde olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çin artık yapay zeka konusundaki son atılımlarıyla dünyada bir yer bulmuş durumda. Bunlar bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. 5G teknolojisi yapay zekanın daha pratik kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca, özellikle sosyal medya sunucularına bu sene yapmayı planladığımız düzenlemelerle sorumluluklar vererek dolandırıcılıkların ya da insanları yanıltmaya yönelik işlemlerin yayılmasını engellemiş olacağız."

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