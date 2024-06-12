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Teknoloji, Yapay zeka

Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024 başladı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024, uluslararası teknoloji şirketlerinin katılımıyla başladı.

Nuran Erkul Kaya  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024 başladı

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı zirvede, dünya çapındaki yapay zeka uygulamaları tanıtılıyor.

Yaklaşık 4 bin teknoloji profesyonelinin katılımının beklendiği ve konferansların yapıldığı zirvede, yapay zekanın nasıl operasyonel hale getirileceği, ölçeklendirileceği ve geleceğe yönelik dijital dönüşümün nasıl sağlanacağı ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Zirvede IBM, Nvidia, Intel, HP ve Google Cloud'ın da aralarında bulunduğu birçok uluslararası teknoloji firması yapay zeka ürünlerini tanıtıyor.

OpenAI Baş Çözüm Mimarı Colin Jarvis, zirvenin açılışında yaptığı konuşmasında, yapay zeka dünyasında gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini belirterek, "(Yapay zeka teknolojilerinde) İlerleme hızı, yeni uygulamalar piyasaya sürülene kadar mevcut uygulamaların güncelliğini yitirmiş olabileceği anlamına geliyor." dedi.

ChatGPT'nin 2022'nin sonlarında ortaya çıktığını ancak piyasada benzer yeni ürünlerin de olduğunu anımsatan Jarvis, bu alandaki gelişmeleri "silahlanma yarışı" olarak tanımladı.

Jarvis, piyasada yüksek performanslı modellerin çeşitliliğinin devam edeceğini ve yarışın büyüyeceğini ifade ederek, "Önümüzdeki yıl göreceğimiz ilginç gelişmelerden biri, bu modellerin yetenekleri açısından GPT*3'ten GPTG-4'e bir sıçrama yapıp yapmayacağı. Bu gelişmenin daha fazla teknoloji tedarikçisinin ve çeşitliliğin fazla olduğu bir pazarda devam etmesini bekliyorum." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin otomasyona etkisini de değerlendiren Jarvis, "Yapay zeka tam otomasyon sağlanacağı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Jarvis, yapay zeka teknolojileriyle sağlanacak otomasyonun insan kaynağının yerini tam olarak alamayacağını sözlerine ekledi.

Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024, yarın sona erecek.

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