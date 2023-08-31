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Teknoloji

X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

Sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliği başlatmayı planlıyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

New York

X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin başlatılacağını duyurdu.

Özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.

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