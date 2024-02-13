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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kuruluna atama

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Cankut Taşdan  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kuruluna atama

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6'ıncı maddesi ile 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı ise 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereği görevinden alındı.

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