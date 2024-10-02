Turkcell'den TEKNOFEST'te canlı 5G performansı
Turkcell, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in açılış gününde 5G etkinliği gerçekleştirdi.
İstanbul
Etkinlik kapsamında, Gebze'de Turkcell'in 5G teknolojisiyle bağlantılı bir ekskavatör iş makinesi, Adana'daki TEKNOFEST alanında bulunan 5G ile uzaktan kontrol edildi. Kontrol anlarını ziyaretçiler canlı olarak izledi.
Turkcell'in TEKNOFEST'teki bu etkinliği, 5G'nin düşük gecikme süresi ve yüksek eş zamanlılık yeteneği sayesinde, makineler arası iletişimin geldiği noktayı vurgularken 5G ile uzak mesafelerde de aynı anda birçok cihazın sorunsuz bir şekilde kontrol edilebilmesi, birçok endüstride operasyonel verimliliğin ve esnekliğin artırıldığına da dikkat çekildi.
TÜBİTAK'ın Gebze Yerleşkesi'nde bulunan açık hava laboratuvarı, otonom ve bağlantılı iş makinelerinin çeşitli senaryolarda gerçek saha koşullarında nasıl hareket ettiklerini ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini incelemek amacıyla kurulan bir test ortamı olma özelliğini taşıyor.
Test ortamında 5G servisi Turkcell tarafından sağlanırken diğer taraftan, Turkcell, bu çalışmada yerli telekomünikasyon teknolojileri üreticisi i2i Systems'in geliştirdiği 5G çekirdek şebekesini kullanıyor.
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve uçtan uca bir 5G teknolojisinin hayatı nasıl etkileyeceğini vatandaşlara gösterdiklerini söyledi.
Koç, "Arkada görmüş olduğunuz operatörümüzün kullandığı iş makinesi şu anda burada değil. Bu operatörümüz Gebze'de buradan yaklaşık olarak 800 kilometre uzaktaki bir iş makinesini birebir kullanabiliyor. Çünkü orada da 5G altyapısı var. Biz buraya da 5G altyapısı kurduk ve bu 5G altyapısı sayesinde çok kısa mesafeli ve çok düşük gecikmelerle verileri taşıyabiliyoruz." ifadesini kullandı.
"Yeni nesil teknolojilere yönelik yatırımlarımıza yön veriyoruz"
5G teknolojisini 2026'da tüm vatandaşlara sunulacak en gelişmiş kablosuz iletişim teknolojisi olduğunu kaydeden Koç, Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak, "Yeni nesil 5G teknolojisi, yakın gelecekte birçok sektörde köklü dönüşümleri tetikleyecek. Biz de Turkcell olarak hem mobil hem fiber şebekelerimizde bu yeni nesil teknolojilere yönelik yatırımlarımıza yön veriyoruz." diye konuştu.
5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, kapasite ve verimliliğin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacağının altını çizen Koç, şunları kaydetti:
"Bu teknolojiyle beraber yüksek kapasite, yüksek hız ama aynı zamanda, uçtan uca çok düşük gecikmeler hayatımıza girmiş olacak. Uzaktan iş makinesi kullanılması doktorların uzaktan ameliyat yapabilmesi ve vatandaşlarımızın hayatını daha da iyileştirecek servislerin kullanıma sunulmasına imkan sağlayacak. Buradan 800 kilometre uzakta olan Gebze'ye bir göz kırpmamızın 10'da 1'i kadar bir gecikmeyle bütün veriler buradan Gebze'ye gidiyor. Gebze'den de tekrar Adana'ya geliyor. 2026 itibarıyla bu tür teknolojiler hayatımıza girdikten sonra öncelikle vatandaşlarımız, sonra da sanayi başta olmak üzere, bu tür kullanımları gerçekleştirmiş olacaklar. Burada biz bir örneğini gerçekleştiriyoruz ve diyoruz ki Turkcell olarak biz 5G'ye hazırız ve 2G'de, 3G'de, 4G'de olduğu gibi 5G geldiği zaman da en iyi hizmeti Turkcell olarak biz vereceğiz."