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Teknoloji

Togg'un Gemlik'teki boyahanesinde provalar başladı

Togg, Gemlik Tesisi’ndeki boyahane kurulumunu tamamlayarak, C-SUV gövdesinde boyasız denemelere başladı.

Abdulselam Durdak   | 08.06.2022
Togg'un Gemlik'teki boyahanesinde provalar başladı

İstanbul

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en temizi olan boyahanede bir sonraki aşamada boyalı deneme yapılacak.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, seri üretime adım adım yaklaşıyor. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Togg Gemlik Tesisi’ndeki boyahane kurulumu da tamamlandı. 5 gr/m2’den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede boyasız denemelere de başlandı. Renk denemeleri öncesi son kontrollerini tamamlayan ekipler, ilk C-SUV gövdesinde boyasız provalarını gerçekleştirdi. Gemlik Tesisi’ndeki boyahanede bir sonraki aşamada ilk boyalı deneme yapılacak.

2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak

"Doğuştan elektrikli" ve "sıfır emisyonlu bir teknoloji" için yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg’da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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