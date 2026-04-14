Take Off Girişim Zirvesi Semerkant'ta düzenlenecek Girişimcilik ve teknoloji dünyasının buluşma noktalarından biri olan Take Off Girişim Zirvesi, 3-4 Haziran'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilecek.

Take Off'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı katkılarıyla hayata geçirilen Take Off Semerkant, girişimcileri, yatırımcıları ve karar vericileri buluşturuyor.

2018 yılından bu yana düzenlenen Take Off, büyümenin yanı sıra etkileşimin niteliğini derinleştirmeye odaklanıyor. Bu yaklaşım, yüksek potansiyele odaklanan etkileşimler üzerinden gerçek işbirliklerinin yapılmasına imkan sağlıyor.

Girişimlerin doğru yatırımcılarla, kurumların doğru çözümlerle doğrudan temas kurabildiği bu yapı, Take Off'u tasarlanmış bir erişim platformuna dönüştürüyor.

38 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya genelinde 80 milyonu aşan bir pazara erişimiyle Özbekistan, Take Off için sadece coğrafi bir değişim değil, stratejik bir yönelimi de temsil ediyor.

Son yıllarda 550 milyon doların üzerinde yatırım aktivitesine ulaşan bölge, henüz doygunluğa ulaşmamış yapısıyla girişimler ve yatırımcılar açısından gelişim alanı sunuyor. Genç nüfusun yüksek oranı ve dijitalleşme sürecindeki ivme de bölgenin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

2018'den bu yana Take Off, girişimciler, yatırımcılar ve kurumlar arasında uluslararası ölçekte etkileşim kuran bir platform olarak konumlanıyor. İstanbul'da başlayan ve büyüyen bu yapı, ilk uluslararası açılımını Bakü ile gerçekleştirerek farklı ekosistemler arasında doğrudan bağlar kurmaya başladı.

2026 itibarıyla Semerkant'a uzanan bu hat, gelişmekte olan pazarlar ile küresel sermaye ve karar vericiler arasında daha güçlü ve sürekli bir etkileşim zemini oluşturuyor.

Farklı paydaşlar arasında doğrudan etkileşim hedefleniyor

Zirveye ilişkin İstanbul'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Topkapı Sarayı ve Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen program kapsamında, kamu, diplomasi, medya ve teknoloji ekosisteminden isimler bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Hami Aksoy, Özbekistan Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır tarafından gerçekleştirildi.

Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal, Take Off Semerkant'ın vizyonu ve stratejik çerçevesine ilişkin sunumu yaptı.

Toplantıda, Take Off Semerkant'a ilişkin stratejik yaklaşım, bölgesel işbirliği alanları ve ekosistemler arası etkileşim fırsatları ele alındı. Program kapsamında Topkapı Sarayı özel gezisi ve networking oturumu da yer aldı.

Zirve kapsamında yatırımcı-girişimci görüşmeleri, sahne oturumları ve ekosistem aktörleri arasında doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayacak işbirliği alanlarının yer alması planlanıyor. Uluslararası özel sektör temsilcileri, yatırım fonları ve ekosistem oyuncusu kurumların da katılımıyla farklı paydaşlar arasında doğrudan etkileşim hedefleniyor.

Kürasyonlu yatırımcı-girişimci görüşmeleri, stratejik işbirliği alanları ve odaklı networking formatları sayesinde katılımcılar bağlantı kurmakla kalmayıp bu bağlantıları somut çıktılara dönüştürme imkanı buluyor.

Take Off Semerkant için startup başvuruları da açıldı. Dünyanın farklı bölgelerinden girişimler, yatırımcılarla doğrudan temas kurabilecekleri ve uluslararası görünürlük kazanabilecekleri platformda yer almak için başvurularını 30 Nisan'a kadar gerçekleştirebilecek.