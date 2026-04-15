Yapay zekayla ilan aramada filtreleme dönemi yerini "doğal dile" bırakıyor sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, "Türkiye'deki kullanıcılarımıza sunduğumuz en yeni özelliklerden biri, doğal dil işleme yetisine sahip büyük dil modelleriyle geliştirdiğimiz ilan arama özelliğidir." dedi.

sahibinden.com, teknolojik dönüşüm stratejileri kapsamında yapay zeka yatırımlarına devam ediyor.

Global pazarlardaki dijitalleşme trendlerini yakından takip eden şirket, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla uzun süredir makine öğrenimi ve derin öğrenme modelleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

Özellikle son dönemde üretken yapay zeka teknolojilerinin ilan ekosistemine entegre edilmesi, sektördeki rekabetin boyutunu da genişletiyor.

Şirketin "Sahi A.I." markasıyla duyurduğu yeni nesil hizmetler, emlak ve otomotiv gibi lokomotif sektörlerdeki veri işleme kapasitesini doğrudan etkiliyor.

Kullanıcıların arama alışkanlıklarını değiştirmesi beklenen hamle, ilan verme süreçlerinden finansal analizlere kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor.

"Sahi A.I. ile kullanıcılara bir insanla yazışıyormuş gibi ilan arama imkanı sunduk"

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, AA muhabirine, 2018'den bu yana yapay zeka, derin öğrenme ve makine öğrenimi alanlarına ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Şubat başında yaklaşık 20 farklı yapay zeka özelliğini "Sahi" markası altında birleştirdiklerini dile getiren Ertaş, bu teknolojilerin arama süreçlerini "insansı" bir boyuta taşıdığını ifade etti.

Sahi A.I. ile kullanıcılara bir insanla yazışıyormuş gibi ilan arama imkanı sunduklarını söyleyen Ertaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kullanıcılarımıza sunduğumuz en yeni özelliklerden biri, doğal dil işleme yetisine sahip büyük dil modelleriyle geliştirdiğimiz ilan arama özelliğidir. Kullanıcılarımız artık 'metroya yakın, yeşillik gören, yüksek katlı olmayan 2+1 kiralık daire' gibi spesifik taleplerini doğrudan yazabiliyor. Yapay zekamız bu talebi anlayarak ya filtrelemeye çeviriyor ya da ilanların içindeki spesifik özellikleri yakalıyor. Şu an için talep yoğunluğu klasik filtreleme yöntemlerinde olsa da yapay zekaya doğan yeni neslin bu alışkanlığı değiştireceğini öngörüyoruz."

Ertaş, yapay zeka yol haritasında finansal analizlerin de yer aldığını vurgulayarak, "Gayrimenkul tarafında yatırım amaçlı arama yapanlar için hangisinin geri dönüşünün daha iyi olacağını analiz eden modelleri de sisteme dahil etmeyi planlıyoruz." dedi.

Piyasadaki satış hızlarına ilişkin güncel verileri de paylaşan Ertaş, şöyle devam etti:

"İkinci el otomobil ticaretinde bir araç ortalama 24 ile 26 gün arasında satılıyor. Gayrimenkul tarafında ise bu süre yaklaşık 57-58 gün, yani kabaca iki ay civarında seyrediyor. Satıcıların platformdan en büyük beklentisi hızlı sonuç almak ve biz bu sürelerle beklentiyi karşılıyoruz. Özellikle otomobil ve emlak gibi lokomotif sektörlerde açık ara liderliğimizi sürdürüyoruz."

"Altın fiyatlarındaki değişim piyasayı doğrudan etkiliyor"

Ertaş, sahibinden.com'un sadece otomobil ve emlakla sınırlı kalmayacağını, iş ilanları, hizmetler ve ikinci el eşya gibi tüm kategorilerde yapay zeka destekli hizmet kapasitesini genişleteceklerini anlattı.

Yılın ilk çeyreğindeki pazar dinamiklerini "savaş konjonktürü öncesi ve sonrası" olarak ikiye ayıran Ertaş, bölgedeki jeopolitik risklerin alıcılar üzerinde bir duraklama oluşturduğunu ifade etti.

Ertaş, Türkiye'de altınla tasarrufun çok ciddi miktarda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Altın değeri arttığı zaman insanlar genelde bu birikimlerini gayrimenkul veya otomobil gibi fiziksel varlıklara çeviriyor. Savaş atmosferinin getirdiği belirsizlik ve altın fiyatlarındaki hareketlilik piyasayı biraz sakinleştirdi ancak ateşkes süreci ve bölgedeki barış çabalarıyla birlikte yılın geri kalan 9 ayı için olumlu beklentimizi koruyoruz. Petrol fiyatlarında ekstrem bir oynama olmazsa, pazarın büyüme trendini sürdüreceğini düşünüyoruz."