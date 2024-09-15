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Teknoloji

SpaceX'in Polaris Dawn misyonu ekibi Dünya'ya döndü

SpaceX'in, insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü yapan ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın bulunduğu Polaris Dawn misyonu ekibi, görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü.

Aynur Şeyma Asan  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
SpaceX'in Polaris Dawn misyonu ekibi Dünya'ya döndü

Cape Canaveral

Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX'in, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Polaris Dawn ekibinin bulunduğu Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletindeki Dry Tortugas bölgesi yakınlarında Meksika Körfezi sularına indi.

İlk özel uzay yürüyüşünü yapan Isaacman, inişin ardından "Görev tamamlandı." anonsunu yaptı.

Böylece Isaacman'ın yanı sıra SpaceX mühendisleri Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet'in 5 günlük yolculuğu sona erdi.

Isaacman ve Gillis, uzayda yürüyüş yapan 264 ve 265'inci kişiler olarak kayıtlara geçti.

Polaris Dawn misyonu

SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için Florida'dan Falcon 9 roketini 10 Eylül'de fırlatmıştı.

Misyon kapsamında 12 Eylül'de önce Isaacman, daha sonra Gillis Dragon kapsülünden bir halat yardımıyla uzay boşluğuna çıkarak uzay yürüyüşünü tamamlamıştı.

Bilimsel deneyler de yapan Polaris Dawn misyonu ekibi, radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girerek en yüksek Dünya yörüngesine ulaşmıştı.

Bu arada, SpaceX'in Polaris programı kapsamındaki ilk misyonu Polaris Dawn'ın yanı sıra gelecek dönemde 2 misyonunun daha hayata geçmesi hedefleniyor.

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