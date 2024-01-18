Dolar
30.13
Euro
32.75
Altın
2,016.26
ETH/USDT
2,509.00
BTC/USDT
42,439.00
BIST 100
8,016.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenliyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49’da gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek
logo
Teknoloji

SpaceX: Ax-3'ün bugünkü uçuşu için tüm sistemler iyi durumda

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu bildirdi.

Hakan Çopur  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
SpaceX: Ax-3'ün bugünkü uçuşu için tüm sistemler iyi durumda

Washington

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Azerbaycan'ın "Kanlı Ocak" şehitlerini anmak için tören düzenlendi
AYM, kamu görevlilerinde toplu sözleşme ikramiyesindeki "yüzde 2" şartını iptal etti
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Eskişehir'de yakalandı
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok: Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız
Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor

Benzer haberler

SpaceX: Ax-3'ün bugünkü uçuşu için tüm sistemler iyi durumda

SpaceX: Ax-3'ün bugünkü uçuşu için tüm sistemler iyi durumda

İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü
İstanbul ve Balıkesir için sağanak uyarısı

İstanbul ve Balıkesir için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet