"Proje Yönetişimi Zirvesi" başladı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin, insan ve teknolojinin içinde bulunulan dönemde rakip değil, stratejik ortak olduğunu belirterek, "Kararlar artık sadece insanlar tarafından alınmıyor. Sistemler de sürecin bir parçası. 2030'a doğru giderken, yapay zeka işlem gücünün 500 kat artması bekleniyor. Bu, iş dünyasının ve çalışma biçimlerinin köklü şekilde yeniden tanımlanması anlamına geliyor." dedi.

Şahin, Türk Telekom'un grup şirketi Innova tarafından düzenlenen "Proje Yönetişimi Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, şirket olarak 185 yılı aşan köklü mirasla Türkiye'nin dijital omurgasını kuran teknoloji gücü olduklarını söyledi.

550 bin kilometreyi aşan fiber ağı, 34,4 milyon haneye ulaşan fiber kapsamayla milyonlarca insanı geleceğe bağlayıp, hayatın dijitalleşmesinde önemli rol oynadıklarını dile getiren Şahin, "57 milyon müşterimiz ve 30 bini aşkın çalışanımızla bir telekom operatöründen çok daha fazlasıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken, ülkenin dört bir yanında bireylerden kurumlara, kamudan sanayiye kadar dev bir ekosistem yönettiklerini ifade eden Şahin, bunu Türk Telekom Grubunun iştirakleriyle başardıklarının altını çizdi.

Şahin, hayatın her alanında kesintisiz iletişimi mümkün kılan teknolojiler geliştirildiğini ve bu teknolojileri ihraç eden bölgesel oyuncu olarak konumlandıklarını, bunun yanı sıra dijitalleşmenin tüm olanaklarını Türkiye'den başlayarak bölge coğrafyalara taşımayı misyon edindiklerini anlattı.

Dijitalleşmenin yeni evresinde yapay zeka devrimine dikkati çeken Şahin, yapay zekanın bu anlamda görünmez bir güç olduğunu söyledi.

Şahin, eskiden alışık olunmayan yeni bir döneme adım atıldığına işaret ederek, "Bu dönemde insan ve teknoloji rakip değil, stratejik ortak. Kararlar artık sadece insanlar tarafından alınmıyor. Sistemler de sürecin bir parçası. 2030'a doğru giderken, yapay zeka işlem gücünün 500 kat artması bekleniyor. Bu, iş dünyasının ve çalışma biçimlerinin köklü şekilde yeniden tanımlanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın hayatı dönüştüreceğini belirten Şahin, "Ancak burada asıl farkı yaratacak olan yapay zekaya sahip olmak değil, onu hangi vizyonla, hangi değerlerle ve nasıl bir liderlik anlayışıyla yönettiğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda liderlik meselesi"

Şahin, iyi tasarlanan yapay zeka sisteminin, müşteri temsilcisinin yerini almak yerine müşteriyi daha hızlı anlamaya yardım ederek, ihtiyacı doğru analiz ettiğini bildirdi.

Yapay zekanın yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda liderlik meselesi olduğunu belirten Şahin, gelecekte rekabet avantajını belirleyecek olanın, yapay zekayı insanla uyum içinde, güven veren, etik ilkeleri gözeten ve değer üreten anlayışla yönetebilen liderlik yaklaşımı olacağını ifade etti.

Şahin, Türk Telekom olarak ağ yönetiminden müşteri deneyimine, operasyon süreçlerinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yapay zeka sistemlerinden yararlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak tüm bu dönüşümde insanı merkeze alan, güvenliği, mahremiyeti ve etik sorumluluğu önceleyen yaklaşımı dijital dönüşümün temel şartı olarak görüyoruz. Bu noktada Innova'nın ortaya koyduğu vizyonu çok değerli buluyorum. Innova, Türk Telekom Grubunun en önemli teknoloji iştiraklerinden biri. Yazılım geliştirmeden sistem entegrasyonuna, siber güvenlikten yapay zeka çözümlerine kadar geniş bir alanda ülkemizin dijitalleşmesine önemli katkılar sunuyor."

Teknoloji ile insanı bir araya getiren yaklaşımıyla kurumların dönüşüm süreçlerine rehberlik ettiklerini dile getiren Şahin, Innova'nın gelecek dönemde bu anlamda çok daha stratejik rol üstleneceğine inandığını bildirdi. Geleceğin yönetim anlayışının veriyi yönetmeyi ve stratejik akla dönüştürmeyi bilen yapıları gerektirdiğini anlatan Şahin, "Bugün liderlik, yalnızca karar almak değil, değişimi doğru yönetebilmek anlamına geliyor. Yapay zeka destekli dünyada başarılı olacak kurumlar da teknolojiyle insanı dengeli biçimde buluşturabilen kurumlar olacak." diye konuştu.

Şahin, Türk Telekom olarak güçlü teknoloji ekosistemi ve iştiraklerle Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

"Yapay zeka güçlü değişim dalgası oluşturacak"

Innova Üst Yöneticisi (CEO) Huzeyfe Yılmaz da yapay zekanın yalnızca teknolojik dönüşüm olmadığını, karar alma süreçlerinden proje yönetimine, insan kaynağından kurum kültürüne, verimlilikten inovasyona kadar uzanan güçlü bir değişim dalgası oluşturduğuna inandıklarını bildirdi.

Innova olarak 1300'den fazla çalışanla dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve akıllı teknolojiler alanında ülkeye değer katacak projeler üretmek için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, düzenlenen zirvenin, farklı sektörlerden isimlerin deneyimlerini paylaşacağı, yeni bakış açıları kazandıracak ve güçlü işbirliklerine zemin hazırlayacak verimli platform olması temennisinde bulundu.

Innova ailesinin yeni üyesi NovaX'in de tanıtıldığı etkinlikte, yapay zekayla gençleştirilen Ebubekir Şahin'in avatar asistanı konuşma yaptı.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam etti.