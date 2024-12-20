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Teknoloji

Peru'da yapılan araştırmada 27 yeni hayvan türü keşfedildi

Peru Amazonları'nda, ayakları perdeli amfibik fare, kelebek ve balıkların da aralarında bulunduğu 27 yeni türün keşfedildiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Peru'da yapılan araştırmada 27 yeni hayvan türü keşfedildi

İstanbul

ABD merkezli, kar amacı gütmeyen "Conservation International" adlı kuruluşun raporuna göre, Haziran-Temmuz 2022'de araştırmacılar, çeşitli çalışmalar yapmak için Peru'nun Alto Mayo bölgesindeki Amazon ormanlarına 38 günlük keşif gezisi düzenledi.

Geziye liderlik eden Conservation International Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Bilimi Kıdemli Direktörü Trond Larsen, yaptığı açıklamada, 4 memeli, 8 balık, 3 amfibi ve 10 kelebek dahil 27 yeni tür keşfettiklerini söyledi.

Larsen, ayakları perdeli, yüzebilen amfibik fare keşfetmenin şok edici ve heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu türlerin çoğu son derece nadirdir ve toplanması zordur. Bu da onlara memeli uzmanları arasında neredeyse efsanevi bir statü kazandırır." dedi.

Keşfedilen canlılar arasında, karada uzun süre hayatta kalabilen bataklık yılan balığı türü ve bombeli burnu olan zırhlı yayın balığı da bulunuyor.

Bu arada, araştırma kapsamında bulunan 48 canlı türünün de yeni tür olup olmadığına dair analizlerin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli kritik seviyede tehlike altında olan 49 tür de araştırma kapsamında belgelendi.

Araştırmada ayrıca 2 binden fazla yaban hayatı ve bitki türü kaydedildi.

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