Emine Erdoğan, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: Büyük Malazgirt Zaferi, geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır Emine Erdoğan, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu zaferin 955'inci yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun, yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.