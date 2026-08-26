Emine Erdoğan: Büyük Malazgirt Zaferi, geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır

Koray Taşdemir
26 Ağustos 2026•Güncelleme: 26 Ağustos 2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu zaferin 955'inci yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun, yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.