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Teknoloji

Oy Birliği Platformundan gençlere Metaverse'te oy kullanma deneyimi

Oy Birliği Platformu, ilk kez oy kullanacak genç seçmenlere Metaverse evreninde VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunuyor.

Zeynep Rakipoğlu  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Oy Birliği Platformundan gençlere Metaverse'te oy kullanma deneyimi

İstanbul

Platformdan yapılan açıklamaya göre, demokratik süreçlere yenilikçi yaklaşımlar getirilmeye devam ediyor.

Daha önce yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı seçmen eğitim videolarıyla gündeme gelen platform, şimdi de özellikle ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir adım daha atarak, Metaverse evreninde VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunuyor.

Platform, gençlerin oy verme sürecine hazırlanmalarını ve oy kullanma deneyimini yaşayarak öğrenmelerini hedefleyen bu çalışmayla demokratik katılımı ve bilinci artırmayı amaçlıyor.

Meta evrende gerçekleştirilen bu yenilikçi projeyi, genç seçmenlere öz güven kazandırmak ve oy kullanma sürecini daha anlaşılır kılmak için tasarlayan platform, genç seçmenlerin demokratik geleceğe aktif bir şekilde katkıda bulunmalarını teşvik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oy Birliği Platformu Sözcüsü Ömer Şahan, gençlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik etmek ve onları seçimlerle ilgili bilinçlendirmenin, demokrasinin güçlenmesi için kritik bir adım olduğunu belirterek, "Metaverse üzerinde gerçekleştirdiğimiz oy kullanma deneyimi, genç seçmenlere interaktif bir şekilde demokratik süreci deneyimleme fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

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