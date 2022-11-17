Malezya seçimlerinde dijital medya, siyaseti gençlerin radarına soktu
Malezya'da milyonlarca genç seçmenin ilgisini çekmek için değişen seçim kampanyaları dijitale dönüşen propagandalarla gençlerin ilgisini çekerken, öncesinde "apolitik" olarak görünen genç seçmenler sosyal medyada süren yarışı heyecanla takip ediyor.
Kuala Lumpur
Ülkede 19 Kasım'da düzenlenecek 15. genel seçimlerde yarışın kaderini yaklaşık 6 milyonluk genç seçmen belirleyecek. Bunun farkına varan eski kuşak siyasiler, sosyal medyanın imkanlarını zorlayarak yeni hedef kitlelerinin beğenisini toplamak için dünyaca ünlü sosyal medya platformlarında boy gösteriyor.
AA muhabiri seçim meydanlarının telefonlara taşındığı ülkede genç seçmenlerle görüştü.
Gençler Malezya siyasetini telefondan takip ediyor
Seçimlerde ilk kez oy kullanacak 18 yaşındaki öğrenci Lau Zhe En, AA muhabirine, sosyal medyanın kendileri için oldukça kullanışlı olduğunu söyledi. Lau, gençlerin, seçim sürecini sosyal medya vasıtasıyla daha net takip ederek siyasete dair neler olup bittiğini çok daha kolay öğrendiklerini belirtti.
Sosyal medyanın seçim propagandalarını başka bir boyuta taşıdığını ifade eden Lau Zhe En, ana akım medyaya alternatif kaynakların çeşitlenmesiyle siyasi parti liderlerinin gençlere ulaşması ve onları ikna etmesi açısından değişimin oldukça değerli olduğunu dile getirdi.
Özel bir şirkette pazarlama sorumlusu olarak çalışan Pris ise milyonlarca genç seçmen göz önüne alındığında bu yılki seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.
Sosyal medyanın seçim kampanya sürecine katkısını inanılmaz derecede etkili olarak tanımlayan Pris, "Kabul edelim ya da etmeyelim, sevelim ya da nefret edelim, birçoğumuzun hayatı artık sosyal medyayla yürüyor ve bundan büyük ölçüde etkileniyoruz." dedi.
Pris, geleneksel propaganda şekillerinin kendisi için bir şey ifade etmediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Doğrusunu söylemek gerekirse sokaklardaki bayrak, flama ve afişler benim umurumda değil. Partilerin asgari düzeyde görünür olma çabası açışından değerlendirildiğinde anlaşılabilir belki ancak seçmenin kararını etkilemekten bahsedecek olursak, sosyal medyanın oldukça kilit bir rol olduğunu söylemek zorundayım."
Sosyal medyadaki bağımsız içerik üretiminin ortaya koyduğu söylemin "daha eğlenceli" olduğunu kaydeden Pris, "Yeni kuşağın ürettiği içerikler kitlelere vereceği mesajı daha doğrudan ve kaliteli bir şekilde vermeyi başarıyor. Dolayısıyla bu kanallar üzerinden yürütülen siyasal iletişim çalışmalarının seçmenleri etkileyeceğine inanıyorum." şeklindeki görüşlerini paylaştı.
Pris, ülkelerin geleceklerinde önemli rol oynayan seçim sürecinin sosyal medya aracılığıyla yürütülmesini başlarda tehlikeli bulduğunu ifade ederek, "Çünkü birçok yalan haber ve gerçeği çarpıtan içeriklerin de hedefinde olabiliriz ancak zaman gösterdi ki genç nesil devasa büyüklükteki enformasyon havuzundan en doğru ve en güvenilir kaynaklara ulaşmayı da öğrendi çünkü bu çeşitlilik onlara bilgileri kıyaslama ve doğrulama imkanı da sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Çekingen genç seçmen sosyal medyayı sevdi
Özel bir bankada pazarlama yöneticisi olarak çalışan Perlie de sosyal medyanın seçim sürecinin aktif olmasının temel nedenlerinden birinin, gençlerin yüz yüze iletişimde utangaç olmalarından kaynaklandığı görüşünde. Gençlerin adaylardan çekinerek aralarına mesafe koymalarının önemli bir ihtimal olduğu görüşünü paylaşan Perlie, yeni neslin sosyal medyayı "hayatlarının vazgeçilmezlerinden" gördüğünü anlattı.
Perlie, siyasilerin sosyal medyadaki videoları sayesinde onlar hakkında fikir verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya bize kimlerin ülkeyi daha ileriye götüreceği ve kimlere oy vereceğimiz noktasında hayati bir öneme sahip. Siyasiler, sadece kim olduklarını anlatıyorlar ve bizler seçmen olarak sadece sosyal medyadaki profilleri kıyaslayarak bile oy tercihimizi şekillendirebiliyoruz. Bu da söz konusu yarışın oldukça açık ve şeffaf bir zeminde ilerlemesine neden oluyor. Biz siyasetçilerin 'kral' gibi çok uzakta, göremediğimiz, dokunamadığımız, konuşamadığımız figürler haline dönüşmesini istemiyoruz, doğrusunu söylemek gerekirse biz siyasilerin patronuyuz ve bizim oyumuz olmadan onlar hiçbir şey değil."
"Yaşlı isimlerin siyasetteki tahakkümünden yorulduk"
AA muhabirinin 97 yaşındaki lider Mahathir Muhammed'in TikTok hesabını aktif bir şekilde kullandığını hatırlatması üzerine Perlie, tüm liderlerin yeni siyasal iletişim modeline uyum sağlamak zorunda kaldığını, yazılı açıklama yapmaya devam edemeyeceklerini, çünkü genç neslin artık siyasi partilerin seçim manifestolarını okuyacak vaktinin olmadığını söyledi.
Perlie, "Siyasilerin öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerekiyor ve Malezya Parlamentosu'nun daha fazla genç siyasetçiye ihtiyacı var. Yaşlı isimlerin siyasetteki tahakkümünden yorulduk ve bu seçimde oy kullanacak gençlerin Malezya siyasetindeki mevcut sıkıcı görüntüyü değiştireceklerine kesinlikle inanıyorum." diye konuştu.
15. genel seçimlerde ilk kez oy kullanacağını ifade eden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Darshanaa Kumaresan da sosyal medyadan adayları takip etmenin kolaylık olduğunu bildirdi.
Darshanaa, "Siyasilerin seçim kampanyalarını sosyal medya vasıtasıyla yürütmesi çok yeni bir gelişme, adayların çalışmalarını Instagram ve Twitter gibi platformlardan takip etmek, liderlerin ve partilerin önümüzdeki seçimlere dair vaatlerini sosyal medya vasıtasıyla değerlendirmek yarışı daha eğlenceli hale getiriyor." dedi.
"Sosyal medya kullanılarak bilginin yaygınlaştırılmasını destekliyorum"
Ülkede yeni nesil gazete okuma ya da televizyonlardan seçim konuşmalarını takip etmiyor. Bunun yerine daha çok mobil cihazlar üzerinden gelişmeleri izliyor. Uzmanlar, seçim propagandalarının buralardan yapılması sayesinde daha büyük kitlelere erişimi sağladığını belirtiyor.
Sosyal medya mecralarından süreci takip eden 23 yaşındaki kütüphane görevlisi Amirul Syafiq da bu yöntemin geleneksel kampanya yöntemlerinden daha etkili olduğunu kaydetti.
Syafiq, "Günümüz dünyasında hemen herkesin bir akıllı telefonu var. Daha hızlı ve daha erişilebilir olduğu için sosyal medya kanalları kullanılarak bilginin yaygınlaştırılmasını destekliyorum." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki görsel sanatçı Muhammed Nazrin ise sosyal medya kanallarıyla kampanya yapmanın çok daha hızlı ve kolay olduğunu anlatarak, şu görüşlerini dile getirdi:
"Bugün çoğumuz bilgiyi bulmak veya yaymak için aynı kanalları kullanıyoruz. Bu şekilde, gençler siyasi durum hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Henüz oy kullanacak yaşta olmayan gençler dahi ülkedeki siyasi atmosfere dair bilgi sahibi olmak için her aday ve siyasi partiden gelen bilgiyi bu kanallar vasıtasıyla takip edebilirler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.