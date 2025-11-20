Nurus, İzmir'de mağaza açtı
Teknoloji, mühendislik ve tasarım gücüyle üretimin geleceğini şekillendiren Nurus, İzmir'de mağaza hizmete açarak Ege Bölgesi'ndeki varlığını güçlendirdi.
İzmir
Temelleri 1927 yılında atılan Nurus, yüzyıla yakın tecrübesiyle çalışma alanlarında değer yaratıyor.
Uzun yıllardır Ege'de hizmet veren Nurus, ürün çeşitliliğini, büyük işletmeler, KOBİ'ler ve bireysel kullanıcılarıyla Konak ilçesine açtıkları mağazasında buluşturdu.
Nurus, mühendislik ve üretim gücünü İzmir'de daha görünür kılmayı hedefliyor, yeni mağazasını başta mimarlar, proje yöneticileri, girişimciler ve profesyoneller olmak üzere tüm kullanıcılarının bir araya gelebileceği bir etkileşim alanı olarak konumlandırıyor.
Kullanıcılar, bu mağaza içindeki yenilikçi çalışma alanları ve özel tasarımı ile sessizlik ve akustik konforu sunan kabin Calma ürünü sayesinde podcast çekimi yapabiliyor, dijital medya için içerik üretebiliyor ve ayrıca küçük ekipli toplantılarını ve networking buluşmalarını gerçekleştirebiliyor.
Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, mağazanın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege'nin kendileri için önemli bir bölge olduğunu ve bölgedeki müşterilerine uzun süre bayi yapısıyla hizmet ettiklerini söyledi.
Müşterileriyle doğru iletişim kurmak amacıyla İzmir'e mağaza açtıklarını ifade eden Gökyay, "Pandemiden sonra uzaktan, evden, hibrit çalışma modelleri ve değişken çalışma alanları, şirketler içerisinde bireylerin nasıl birbirleriyle etkileşime geçecekleri son derece önemli hale geldi. Teknoloji çok hızlı değişiyor ve bu değişen teknolojiyle beraber insan ihtiyaçları da çok hızlı değişiyor. Bireysel çalışmalarda da çok ciddi bir şekilde Ege'ye ciddi bir akım ve göç oldu. Dolayısıyla evden ve bireysel çalışma ile ilgili biz kullanıcıya yakınlaşmaya çalıştık." dedi.
Gökyay, firmalarının bu yıl 99 yaşını devirdiğini, Türkiye'nin en eski sanayi teknoloji şirketleri arasında yer aldığını dile getirdi.
Ofis ile evde kullanılacak ve çalışmaların yapılacağı masa ile koltukların sağlığı koruyabilmesi gerektiğini, bunların ülke içerisinde geliştirilerek üretilmesinin önemli olduğunu belirten Gökyay, şunları kaydetti:
"Bugün Türkiye'de birçok firma ofis koltuğunu üretirken yarı mamulleri Uzak Doğu'dan ithal edip, Türkiye'de birleştiriyor. Bu durum bizde ise tam tersi. Biz yüksek teknolojiyi içeride üretiyoruz. Bütün plastik ve alüminyum enjeksiyon, yüksek teknoloji, kalıp ürünleri, kalıpları da kendimiz üreterek... 16 üretim hattında enerjiyi de güneşten alarak dünyanın en çevreci, en temiz üretimlerinden yapıyoruz. Bizde yüzde 95 üretim içeride oluyor, yurt dışına bununla ilgili bir para transferi gelişmiyor. Yurt dışına ihracatımızda son derece kuvvetli. Kendi kendimizin tedarik zinciriyiz."
Gökyay, günlük yaşantıda cep telefonu ve video konferans görüşmelerinin fazlalaştığını, bu görüşmeler için sessiz alana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bir, iki, dört veya altı kişi Calma adlı mobil odaları kullanabiliyor. Normalde mobilya firmalarının üretemeyeceği ve ciddi bir mühendislik ürünü. Çünkü içeride akustiği, basıncı ve hava kalitesini iyi yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.