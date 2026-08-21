STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ilk Milli Hücumbot Projesi'nin takvimine ilişkin, "Bu sene sonu ya da gelecek sene başı ilk prototipimizi denize indireceğiz." dedi.

"Mavi vatan"la buluşma sırası milli hücumbotta STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ilk Milli Hücumbot Projesi'nin takvimine ilişkin, "Bu sene sonu ya da gelecek sene başı ilk prototipimizi denize indireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Güleryüz, etkinlik kapsamında AA muhabirine, İstif Sınıfı fırkateynlerden Milli Hücumbot'a, insansız su altı sistemlerinden askeri denizcilik alanındaki ihracat projelerine kadar yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un, TEKNOFEST Mavi Vatan'da yerini aldığını aktaran Güleryüz, İstif Sınıfı Fırkateyn projesinin devam ettiğini belirtti.

Güleryüz, "Deniz Kuvvetleri için 7 tane daha İstif Sınıfı fırkateynin üretimi Türkiye'de çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Neredeyse paralel seyredebilecek şekilde gemilerin faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Donatım faaliyetleri de çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde faaliyetleri ve testleri tamamlayarak Deniz Kuvvetlerimize teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Her şey takvimine göre ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Prototip üretimine başladık"

Türkiye'nin deniz projeleri arasında merakla beklenen Milli Hücumbot Projesi'ne ilişkin soru üzerine Güleryüz, platformun tasarım sürecinin ardından prototip üretimine geçildiğini belirtti.

Güleryüz, projenin sonraki gemilerine yönelik üretim görüşmelerinin de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli Hücumbot Projesi'nin tasarım süreci Savunma Sanayii Başkanlığımız tarafından başlatıldı. Dizayn STM tarafından tamamlandıktan sonra prototip üretimine başladık. Şu anda çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah çok yakın zamanda, bu sene sonu ya da gelecek sene başı ilk prototipimizi de denize indireceğiz. Sonra çok hızlı bir şekilde donatım faaliyetlerini tamamlayıp teslim ediyor olacağız. Bir taraftan da ailenin geri kalanı için Savunma Sanayii Başkanlığımızla üretim konusunda görüşmeler devam ediyor."

STM'nin insansız sistemlerdeki yeni odağı su altı

Savunma sanayisinin en önemli gündemlerinden birinin insansız sistemler olduğuna işaret eden Güleryüz, STM'nin taktik İHA'larda KARGU ile başlayan tecrübesini farklı harekat ortamlarına taşımayı hedeflediğini söyledi.

Güleryüz, şirketin hava, kara ve deniz alanlarındaki kabiliyetlerini bir araya getirmeye çalıştığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz STM olarak askeri denizcilikte ülkemizin önde gelen firmalarından bir tanesiyiz ama özellikle taktik İHA'lar konusunda da KARGU'yla başlayan hikayemizle beraber STM'de çok ciddi bir yetkinlik var. Uzun zamandır şunu söylüyoruz, biz bu ürünleri ayrı ayrı geliştirdik ve farklı alanlardaki yeteneklerimizi birleştirmek istiyoruz. Özellikle insansız deniz sistemleri konusunda STM çok yoğun çalışıyor. Havadaki platformlarla ilgili geliştirme çalışmalarımız var. Bir taraftan platformlarımıza farklı yetkinlikler kazandırma konusunda çalışıyoruz. İnsansız su altı sistemleri konusunda STM'de çok ciddi bir motivasyon var."

"NETA ile başlayan hikayeyi su altında genişleteceğiz"

STM'nin milli insansız otonom su altı aracı NETA'ya ilişkin çalışmalarında önemli aşama kaydedildiğini belirten Güleryüz, şirketin bu alanda farklı görev ihtiyaçlarına cevap verecek yeni sistemler üzerinde çalıştığını bildirdi.

Güleryüz, NETA ile başlayan ürün ailesinin genişletileceğinin sinyalini vererek, şöyle devam etti:

"NETA'nın testleri neredeyse tamamen tamamlandı. Şu anda seri üretim aşamasına gelmiş durumda. Bir taraftan platformlarımıza farklı yetkinlikler kazandırma konusunda çalışıyoruz. Biz NETA'yla başlayan hikayeyi, mayın avlama, arama kurtarma faaliyetleri derken aslında suyun altındaki faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz. Bundan sonra farklı görevlerde insansız su altı sistemleri konusunda STM'nin çalışmalarını çok daha sık duyacaksınız diyebilirim."

İhracatta yoğun üretim ve teslimat takvimi

STM'nin askeri deniz platformlarında son yıllarda ihracat alanında önemli projeler üstlendiğini paylaşan Güleryüz, şirketin yurt dışındaki faaliyetlerinin yoğun biçimde sürdüğünü söyledi.

Malezya Kraliyet Donanması için STM ana yükleniciliğinde yürütülen LMS Batch-2 Projesine işaret eden Özgür Güleryüz, üç korvetin kısa aralıklarla denize indirilmesini örnek gösterdi.

Güleryüz, "Mevcutta ihracat faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Aslında son 4 ay içerisinde Malezya'nın 3 korvetini peş peşe, rekor sayılabilecek bir sürede denize indirdik." dedi.

Ukrayna projesinde birinci geminin bittiğini, ikincisinin teslimatının 2027'de olacağını dile getiren Güleryüz, STM'nin Avrupa'daki önemli ihracat projelerinden Portekiz Deniz Kuvvetleri için yürütülen Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi'nde de çalışmaların devam ettiğini, yakın zamanda ikinci geminin de kızağa koyma töreninin gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.

Özgür Güleryüz, "İş geliştirme anlamında da birçok farklı ülkede farklı platformların, hem mevcut platformların onlara uyarlanmasıyla ilgili hem de farklı ihtiyaçlara yönelik çözüm oluşturma konusunda STM'nin mühendislik gücünü kullanarak çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah yakın vadede ihracat konusunda güzel haberler vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.