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Teknoloji

Küresel İnovasyon Zirvesi başladı

Küresel İnovasyon Zirvesi, Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Tolga Yanık, Abdulkadir Günyol  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Küresel İnovasyon Zirvesi başladı

İstanbul

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye İstanbul, Türkiye'nin Eureka Dönem Başkanlığında ilk kez ev sahipliği yapıyor. 2023-2024 döneminde Eureka Başkanlığı, Türkiye tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülüyor.

Yeşil ve dijital dönüşüm konularına odaklanan Küresel İnovasyon Zirvesi kapsamında, tematik paneller, sunumlar ve ülke tanıtımları gibi çeşitli oturumlar yer alıyor.

Zirve, katılımcılara araştırma ve inovasyondaki en son trendler ve en iyi uygulamalarla etkileşimde bulunabilecekleri kapsamlı bir platform sunuyor. Zirvede, katılımcıların proje fikirlerine ortaklar bulabilmeleri için sunumlar yapabilecekleri ve ikili görüşmeler gerçekleştirebilecekleri ortamlar bulunuyor.

Eureka üyesi 47 ülkeden 2 binin üzerinde üst düzey katılımcı, alanında lider firma, inovasyon lideri, sanayi kuruluşu ve KOBİ'nin de yer aldığı zirvede, çok sayıda ülkeden paydaşa, proje ortaklığı oluşturma ve ikili görüşme yapma fırsatı sunuluyor.

"Zirve, işbirliği ve yeniliği teşvik etme misyonu taşıyor"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, zirvenin, işbirliği ve yeniliği teşvik etme misyonunu taşıdığını ve bu doğrultuda önemli katkılar sağladığını söyledi.

İnovatif yaklaşımların yalnızca mevcut zorlukları ele almakla kalmayıp, gelecekteki sorunlara nasıl yanıt verileceğini de ortaya koyduğunu belirten Mandal, ulusal ve uluslararası işbirliği konularında önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan da kişilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu etkinliğin, ortaklıklar kurulması ve inovasyon vizyonunun benimsemesi için fırsat olduğunu söyledi.

Doğan, "Eureka'nın misyonu, dünya pazarlarında sanayi ve araştırma kuruluşlarının rekabetçiliğini artıran ileri teknolojiler, ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik etmektir." dedi.

Türkiye Eureka İnovasyon Ödülleri takdim edilecek

Zirvenin ilk gününde "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Üretim", "Türk Şirketleri ve Kümeleri: Karşılıklı Sinerji", "Türkiye'de Yeşil Dönüşüm" ve "Türkiye'de Dijitalleşme" başlıklı oturumların da aralarında bulunduğu birçok oturum gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'in moderatörlüğündeki "Liderler ve politika yapıcılar yeşil dijital geleceğe nasıl hazırlanabilir?" başlıklı oturumda yeşil ve dijital dönüşüm ele alındı.

Zirvenin ikinci gününde Eureka kapsamında desteklenen başarılı projelere de Türkiye Eureka İnovasyon Ödülleri takdim edilecek.

Küresel İnovasyon Zirvesi, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.

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