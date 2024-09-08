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Ekonomi

OVP ile "siber güvenlik" ve "blokzincir"de atılacak adımlar netleşti

Orta Vadeli Program'a göre, siber güvenlik alanıyla ilgili müstakil bir yasal düzenleme ve ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler AB müktesebatıyla uyum gözetilerek hazırlanacak.

Mertkan Oruç  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
OVP ile "siber güvenlik" ve "blokzincir"de atılacak adımlar netleşti

Ankara

Orta Vadeli Program'la (OVP) dijital dönüşüm süreci blokzincir gibi teknolojilerle hızlandırılırken, Türkiye genelinde siber güvenlik bütüncül politikalarla güçlendirilecek.

AA muhabirinin 2025-2027 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, dijital dönüşüme geçiş, program boyunca düzenlemelerle desteklenecek.

Siber güvenlik, OVP kapsamında dijital dönüşüm sürecinde odaklanılan alanlardan biri olacak.

Söz konusu dönemde, siber güvenlik alanıyla ilgili müstakil bir yasal düzenleme ve ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler AB müktesebatıyla uyumu gözetilerek yapılacak.

Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Ayrıca Türkiye genelinde siber güvenliğin bütüncül politikalarla güçlendirilmesi, kamu yönetiminin etkinleştirilmesi ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde dijital teknolojilerden en üst düzeyde faydalanılacak.

Blokzincir tabanlı altyapı geliştirilecek

Blokzincir, dijital dönüşümde öne çıkan başlıklardan olurken blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı geliştirilecek ve devreye alınacak.

Bu dönemde Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Ayrıca veri ekonomisine geçişi hızlandırmak üzere, veri sahipliği ve veri paylaşım sorumluluklarıyla teknik yöntemlere ilişkin hususları da kapsayan ulusal politika çerçevesi hazırlanacak veri yönetişimi çatı mevzuatı ve yönetişim altyapısı bu politika çerçevesi doğrultusunda oluşturulacak.

Kamuda bilişim hizmetlerinin güvenli ve yenilikçi kullanımına yönelik mekanizmalar geliştirilecek, dış ticaret açığı verilen yazılım, donanım ve altyapı harcamalarında tasarruf ve etkinlik sağlanacak.

Dijital ekonominin büyümesi ve firmaların yeni teknolojik gelişmelerden istifade ederek rekabet güçlerini korumaları amacıyla bulut bilişim imkanları yaygınlaştırılacak. Ayrıca Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Uzaktan erişim üzerinden mikro veri sunumunun yasal zeminine yönelik hazırlıklar tamamlanacak, bilimsel araştırmalara yönelik Elektronik Veri Araştırma Merkezi (E-VAM) projesi hayata geçirilecek.

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