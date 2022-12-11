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Teknoloji

Japon "ispace"in uzay aracı Ay'a yollandı

Japonya merkezli "ispace" şirketi tarafından üretilen uzay aracı, ABD'li SpaceX roketiyle Ay'a gönderildi. Aracın, 2023'ün nisanında Ay'a ulaşması bekleniyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.12.2022
Japon "ispace"in uzay aracı Ay'a yollandı

Tokyo

Başkent Tokyo merkezli özel firma, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirdiği özgün uzay aracını Ay'a yolladı

Mürettebatsız uzay aracı, ABD'nin Cape Canaveral üssündeki fırlatılıştan 47 dakika sonra SpaceX Falcon 9 roketinden ayrıldı.

Uzay aracının, Nisan 2023 sonunda Ay'a ulaşması bekleniyor.

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini bildirdi.

Kargosunda, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) dahil farklı kurumlardan küçük robotların yer aldığı uzay aracı, yüzey araştırmaları yapacak.

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