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Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sorunu yaşandı

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor.

Tolga Yanık   | 19.03.2021
Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sorunu yaşandı

İstanbul

Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamadı.

Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaştı. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Tüm dünyadan kullanıcılar, konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı.

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