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WhatsApp ve Instagram'da yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 19.03.2021
WhatsApp ve Instagram'da yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilere ilişkin açıklama yaptı.

USOM'un raporuna göre, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sayan, "Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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