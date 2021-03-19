WhatsApp ve Instagram'da yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilere ilişkin açıklama yaptı.
USOM'un raporuna göre, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sayan, "Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.