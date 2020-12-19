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Bilim Teknoloji

Hubble Uzay Teleskobu devasa Einstein halkasını görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, "evrende bilinen e n bütün ve en büyük Einstein halkalarından birini" görüntüledi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 19.12.2020
Hubble Uzay Teleskobu devasa Einstein halkasını görüntüledi

Ankara

ScienceNews sitesinin haberinde, Ocak Takımyıldızı'nın ev sahipliği yaptığı GAL-CLUS-022058'e şeklinden ötürü "Molten Halkası" takma adı verildiği, halkanın, birbirlerine 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan, muhtemelen etkileşim içindeki 2 galaksinin görüntüsü olduğu belirtildi. 

Ön plandaki oval galaksinin çekim kuvveti nedeniyle bu görüntünün oluştuğu belirtildi.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, "İlk kez (teorik fizikçi Albert) Einstein'in genel görelilik teorisinde varlığına dair kuram ortaya koyulan bu nesnenin sıra dışı biçimi, çekimsel kırılma süreciyle açıklanabilir. Bu süreçte, çok uzakta parlayan ışık, kaynak ile gözlemci arasındaki nesnenin çekim etkisiyle bükülür." değerlendirmesini yaptı.

Gökbilimciler, "Burada, arka plandaki galaksiden gelen ışık, önündeki galaksi kümesinin çekim kuvvetiyle kavislenerek bükülmüş." ifadesini kullandı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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