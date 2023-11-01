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Teknoloji

Hacı Bayram Veli Üniversitesinden "yapay zeka" adımı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, yapay zeka okuryazarlığını geliştirmek amacıyla dünyada ilk uygulamalardan biri olan "Sufle Yöneticiliği" dersini müfredata aldı.

Barış Gündoğan  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Hacı Bayram Veli Üniversitesinden "yapay zeka" adımı

Ankara

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre fakülte, yapay zeka okuryazarlığını geliştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda dünyada ilk uygulamalardan biri olan "Sufle Yöneticiliği" dersi müfredata eklendi. Ders kapsamında, yapay zeka araçlarının iletişim senaryolarında nasıl etkili şekilde kullanılabileceği detaylı olarak incelenecek.

İletişim Fakültesi, dönem içerisinde "Yapay Zeka İletişimi" üzerine farklı bölümlerden öğrencilerin de katılımıyla geniş kapsamlı etkinlik düzenlemeyi de planlıyor.

Etkinlikte, yapay zeka iletişiminin geleceği, potansiyeli ve sektör üzerindeki etkileri tartışılacak.



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