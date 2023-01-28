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Teknoloji

Güvenli mesajlaşma platformu Safir Posta yaygınlaşıyor

Askeri ihtiyaçlara yönelik yürütülen güvenli mesajlaşma platformlarından edinilen tecrübelerle kurumsal ihtiyaçları karşılayacak e-posta platformu hizmet vermeye başladı.

Göksel Yıldırım   | 28.01.2023
Güvenli mesajlaşma platformu Safir Posta yaygınlaşıyor Kaynak: Tübitak BİLGEM

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TÜBİTAK BİLGEM tarafından 2008 yılından itibaren yürütülen farklı tip askeri mesajlaşma projelerinden edinilen tecrübe ve birikim, kurumsal ihtiyaçları karşılamak üzere mesajlaşma sistemleri özelinde yeni bir ürüne dönüştü.

TÜBİTAK BİLGEM Mesajlaşma Sistemleri ekibi tarafından kurumsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla geliştirilen Safir Posta, kişisel kullanım ile ticari ve kamu kurumlarının istifadesine sunuldu. Platform, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı altyapısında hizmet vermeye başladı.

Safir Posta, TÜBİTAK BİLGEM tarafından kamu paydaşları ve ticari kuruluşlara güvenli e-posta platformu üzerinden servis alma imkanı sağlanması amacıyla TÜBİTAK iç destekli proje olarak hayata geçirildi.

Ürün, e-posta servisi, dizin sunucu servisi, paylaşımlı takvim, adres defteri, video konferans, iş takip servisi (to-do list), anlık mesajlaşma (chat) ve güvenli bulut depolama hizmetleri gibi çeşitli entegrasyonlarla son kullanıcının hayatını kolaylaştırarak ihtiyaçlara hızlıca cevap verecek şekilde tasarlandı.

Güvenlik üst seviyede

Safir Posta, özellikle kritik altyapılarda kullanılabilecek kimlik doğrulama, inkar edilemezlik, veri bütünlüğü ve güvenliğini uçtan uca koruyan şifreli ve imzalı mesajlaşma yeteneklerini de ürün paketinde sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan ve kamu kurumlarının bilgi teknoloji dönüşümlerinde rehber niteliğinde olan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde belirtilen "Mesajlaşma Uygulamasının Seçim Kriterleri"nde "güvenlik" ve "yerlilik" vurgusu ön plana çıkıyor.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Posta çözümü ile üst düzey bilgi güvenliği yerli ve milli mühendislik yetenekleriyle sağlanıyor. Safir Posta'nın kamu kurumları ve özel paydaşlarda yaygınlaştırılması faaliyetlerine devam ediliyor.

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