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Teknoloji

Bakan Karaismailoğlu 2022'de 138 binden fazla siber saldırının engellendiğini bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'de "yerli ve milli" uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırıyı engellediklerini belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 29.01.2023
Bakan Karaismailoğlu 2022'de 138 binden fazla siber saldırının engellendiğini bildirdi

Ankara

Karaismailoğlu, siber saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2013'te kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu, SOME bünyesinde 2 bin 125 kişinin görev yaptığını bildirdi.

"2022'de yerli ve milli uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırıyı engelledik." ifadesini kullanan Bakan Karaismailoğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) geliştirildiğini aktardı. Karaismailoğlu, artan kullanıcı sayısıyla kötü niyetli eylemler ve hacklemelerin çoğaldığını, dijital saldırıların, kurumsal, sistemli ve uluslar üstü düzeyde yapıldığını kaydetti.

6 yılda 664 binden fazla siber saldırı engellendi

Son 6 yıllık dönemde ise engellenen siber saldırı sayısının 664 bin 263'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, 2022 yılı içinde USOM çalışmaları kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişiminin engellendiğine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, ayrıca geçen yıl içinde kurum ve kuruluşlara yönelik önlemler alınması için 14 bin 833 siber güvenlik bildiriminde bulunulduğunu belirterek, saldırıların, dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Siber güvenlik konusunda ciddi önlemler aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7/24 kesintisiz izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağladık. Yerli ve milli uygulamalarla sınır kapılarımız gibi siber kapılarımızdaki güvenliğimizi de sağlıyoruz. Siber kapılardaki güvenlik de en az sınır kapılarımız kadar önemli."

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