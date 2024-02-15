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Teknoloji, Yapay zeka

Google, Paris'te yapay zeka araştırma merkezi açtı

Teknoloji şirketi Google, Fransa'nın başkenti Paris'te yapay zeka alanında çalışmalar yürütecek araştırma ve geliştirme merkezinin açılışını yaptı.

Şeyma Uzundere, Ekip  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Google, Paris'te yapay zeka araştırma merkezi açtı

Ankara

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te açılışı yapılan araştırma merkezinde aralarında Youtube ve Chrome'un servis geliştirme ekiplerinin de bulunduğu 300'den fazla mühendis ve araştırmacı görev alacak.

Yapay zeka üzerine çalışmalar yapacak merkezin açılışını, Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai yaptı.

Bütçesinin 300 milyon avro olması planlanan merkezin daha önce Facebook, Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerinde çalışmış olan araştırmacıların da katkılarıyla kendi dil modellerini üretmesi hedefleniyor.

Fransa'da halihazırda yapay zeka alanında araştırma merkezi bulunan teknoloji şirketleri arasında Japonya merkezli Fujitsu, Kore merkezli Samsung, ABD merkezli IBM ve sosyal medya platformu Facebook bulunuyor. ​​​​​​

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